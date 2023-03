Így köszönti Korda György Klárikát nőnapon: Én minden nap bókolok neki!

Március 8-án annak tiszteletére tartják a nemzetközi nőnapot világszerte, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért. A nők ekkor, a többi hölgy számára is, nem csupán a jogokat, hanem az őket megillető tisztelet is kivívták egyszer és mindenkorra.

Nőnapkor még többet bókol

A 84 éves Korda Györgynek nem fáradtság ünnepelni és köszönteni a hölgyeket, idén egy kedves meglepetéssel is készült imádott feleségének, Balázs Klárinak.

– 44 éve vagyunk házasok, de minden nap bókoltam neki ezalatt. A hölgyek ünnepnapja egy kiemelt nap, már azt sem tudom, mivel kedveskedjek a feleségemnek: a virág elhervad, a vacsora elfogy.

Így azt találtam ki, hogy idén ezen a napon még többször elmondom Klárikának, hogy mennyire szép, mint máskor!

– válaszolta Korda György, aki lassan fél évszázada imádja feleségét, akivel mint mindig, nőnapkor is fellépésekkel ünnepelnek majd.

Jóban, rosszban

Az ikonikus művész azt vallja, hogy a hölgyeket nem csupán e jeles napon illik ünnepelni, hanem minden nap.

– Én minden nap megünneplem a hölgyeket! Gondoljunk csak bele, a nők mennyi mindent tesznek értünk, férfiakért: gondoskodnak rólunk, aggódnak értünk, nélkülük nem lenne ilyen fényes a nap sem! Akik ilyen régen együtt vannak, mint mi a feleségemmel, már bizonyítottunk: nem csak a szépet, a bajt is megosztjuk egymással, a terheket együtt cipeljük ennyi éve!

Klárika egy igazi társ, minden férfinak ilyen feleséget kívánok, mint Klárika!

– tette hozzá a hihetetlen népszerűségnek örvendő énekes, aki ezekkel a szép sorokkal kíván minden nőnek boldog nőnapot!