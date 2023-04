Beszóltak Majkának: „Miért vagy piros melltartóban otthon?”

Otthonról jelentkezett be Majka, aki egy hosszabb videóban mutatta be, mivel is tölti a szombat estét. Az ózdi rapper elárulta, hogy edzeni volt, az estből hátralévő időt pedig egy régóta készülő dal zenei alapjának befejezésével tölti. Miközben megmutatja a felvételt és mesél annak részleteiről, elárulja, hogy még szöveget kell írni a produkcióhoz, amit nem egyedül akar előadni. A videó mellett fel is teszi a kérdést az Instagram-oldalán: „Ki legyen a közreműködő benne?”

Fotó: Szabolcs László

Bár Majka követőinek többsége megértette a kérdést, röpködtek is a javaslatok (Tóth Andi, Király Viktor, Marics Peti, Sub Bass Monster, Azahriah, KKevin, L.L. Junior, Essemm, Curtis...), volt, aki a rapper piros trikóján akadt meg.

„Csak azt nem értem, hogy miért vagy piros melltartóban otthon?”

– írta piszkálódva az egyik követő. Úgy tűnik, Majka komolyan vette a munkaidőt, egyelőre nem reagált a szurkálódásra, igaz, a többi kommentre, közreműködő-javaslatra sem írt vasárnap kora délutánig.