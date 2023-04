A rajongók segítségét kéri Majka: eltűnt, őt próbálja megtalálni

Majka sokoldalú tehetség. Az évek során bebizonyította, hogy nagyszerű műsorvezető, emiatt pedig már jutalmat is kapott. Mint azt korábban már megírtuk, a Televíziós Újságírók Díjának gálaestjén hatalmas sikert ért el a rapper, itt ugyanis elnyerte a legjobb zsűritagnak járó díjat. Arról azonban soha nem szabad megfeledkezni, hogy Majka elsősorban rapper, koncertjei pedig fergetegesek. A legutóbbi fellépése után azonban a rajongók segítségét kéri.

Arra kéri Majka a rajongókat, hogy segítsenek. Fotó: Szabolcs László

Majka hatalmas koncertet adott, a buli pedig minden bizonnyal örök élmény lesz azoknak, akiknek volt szerencséjük személyesen is részt venni rajta. A fellépés után Majka egy mókás poszttal nevettette meg a rajongóit. Egy lesifotón feltűnik, hogy a rapper egyik legjobb barátja, Till Attila is jelen volt a rajongók között, és szemmel láthatóan nagyon jól érezte magát. A képen éppen boldogan kacag és tapsol, mintha bizony még sosem látta volna Majkát élőben. A rapper kapott is az alkalmon, és megviccelte barátját.

Közösségi oldalára kitette a lesifotót Tilláról, és a kép mellé azt írta, hogy egy számára ismeretlen, középkorú rajongója koncert után elküldte neki az alsóneműjét. Keresi ezt a rajongót, hogy visszaadhassa neki:

Keresem ezt a középkorú rajongómat!! Elküldte nekem a koncert után az alsóneműjét, és szeretném neki visszaadni. Ha valaki ismeri, kérem segítsen

- írja Majka. A rajongók ezen nagyon jót derültek, sokan pedig beszálltak a játékba:

- Engedd el... ott a gyűrűje, nős!

- Nem jó a méret?

- Mick Jagger!