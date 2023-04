Híreink vannak Berki Krisztián lányáról: apja nyomdokaiba lép

Lassan egy éve, hogy az egész országot megrázta Berki Krisztián halálának híre. 2022 május 6-án attól volt hangos a magyar sajtó, hogy a kis Natika holtan talált rá Berki Krisztiánra. A kislány éppen az apjánál töltötte az éjszakát, reggel pedig azt vette észre, hogy holtan fekszik. A rendőrök nagy erőkkel kezdtek a nyomozásba, annyi azonban bizonyos, hogy a drogok vezettek a híresség halálához.

Berki nagyon büszke lehet kislányára Fotó: Végh István

Berki Krisztián nem éppen szemérmességéről és szűzies életviteléről híresült el. Az egykori focista botrányokban gazdag életet élt: kivasaltatta a heréit, live-on közvetítette felesége szülését, csak hogy néhány példát emeljünk ki. Berki Mazsi mindenben parter volt számára, azonban korábbi hitvese, Hódi Pamela egy idő után megelégelte Berki csapongó életét, és közös kislányukkal, Natival elhagyta a botrányhőst.

Bár Berkiről sokan mondanak hideget, meleget, annyi azért bizonyos, hogy a gyermekeit nagyon szerette. Többször láthattuk már, hogy a kis Natikával milyen odaadóan és figyelmesen bánt, és bár már nincs az élők között, valahonnét a túlvilágról most még nagyobb büszkeséggel szemlélheti kislánya életét. Berki élete ugyanis a sport volt: híres focista volt, majd Magyarország legkedveltebb csapatának, a Fradinak lett a vezérigazgatója. Ezen a pályán pedig most Nati is követi.

Bár a kislány nem labdarúgásba kezdett, azért ő is rálépett a labdajátékok rögös útjára: kézilabdázni kezdett. Úgy tűnik, Hódi Pamela a focistákat szereti, ugyanis vőlegénye, Tóth Bence is a bőrt rúgja. Noha a kislány apja és nevelőapja is focizott, Nati úgy döntött, hogy kézilabdázni kezd. A 88-as mezben lépett pályára, és Pamela elmondása szerint mindenki nagyon ügyes volt.

