Hódi Pamela életre szóló gesztust tett: „Úgy éreztem, ennek most jött el az ideje"

Újabb tetoválással gazdagodott Hódi Pamela teste. A sztáranyuka a bal alkarjára tetováltatta második lánya nevét és születési dátumát.

A tetováláson lánya neve és születési dátuma látható: Tóth Evolet Olivia, 2021. 05. 07. Fotó: Instagram/Hódi Pamela

– A nagyobbik lányom neve már rajtam van, mindenképp szerettem volna a kicsit is magamra varratni. Úgy éreztem, ennek most jött el az ideje. Én találtam ki, hogy hová kerüljön rajtam, erre a betűtípusra pedig azért esett a választásom, mert Bence is ezzel a stílussal tetováltatta magára a lányunk nevét – mondta el a Borsnak Pamela, aki azt nem szerette volna elárulni, hogy ő és párja egymás nevét, vagy a kapcsolatukra utaló motívumot varratna-e magára. Egy fontos – akár tetoválásra is érdemes – közös dátumuk még várat magára, a páros ugyanis nagyszabású lagzira vágyik. A koronavírus-járvány miatt csak nagyon szűk körű esküvőre volt lehetőségük, mikor Pamela már várandós volt Oliviával.

A sztáranyuka jó pár emléket visel már magán nagyobbik lányával, Berki Natasa Zselykével kapcsolatban is. Jobb alkarján őrzi örökre a lány nevét és születési dátumát egy szívecskével megspékelve, illetve a kislány egy rajzának másolatát is. Utóbbi a szívének legkedvesebb tetoválása.

– Natika készített nekem rajzot. Körülbelül egy éve rajzolta, és nagyon megsirattam, mert az mondta, mikor odaadta: „anya, én mindig ott leszek a szívedben” – idézte fel Pamela négy évvel ezelőtt egy videóban, ahol megmutatta aktuális varrásait, köztük a csillagjegyéről és kutyájáról készült grafikáját is bemutatta.