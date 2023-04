Brutálisan megnőttek Kulcsár Edina cégeinek árbevételei

Finoman szólva is bejött az élet az egykori szépségkirálynőnek, hiszen a harmadik gyermekével várandós Kulcsár Edina elmondása szerint boldogabb már nem is lehetne második férje, Varga Márk, azaz G.w.M oldalán, ráadásul még a vállalkozásai is elég szépen termelnek.

Kulcsár Edina válása óta csak még magasabbra tört Fotó: Bánkúti Sándor

A Világgazdaság szúrta ki, hogy Csuti exének cégeinek, adózott eredményei mínusz 4 millióról 126 millió forintra ugrottak tavaly. Mint azt tudjuk, május végéig kell az adójukról beszámolniuk a hazai cégeknek, úgy látszik azonban, hogy Kulcsár Edina nem akarta addig húzni az időt: már hetekkel ezelőtt közzétette cégei beszámolóját. Az Opten adataiból pedig világosan látszik, hogy elképesztő növekedést értek el, miután két fő cégének is ugrásszerűen megnőtt az árbevétele 2021-hez képest a tavalyi, 2022-es pénzügyi évben.

Mínuszból több százmilliós bevétel

A VG szerint az Edina Kulcsár Kft. árbevétele több mint hatszorosára ugrott a 2021-es évhez képest 2022-ben, 13 millió forintról több mint 81 millió forintra. Ennek megfelelően pedig az adózott eredménye is jelentősen javult. A 2021-es mínusz 4,8 millió forint után tavaly már 57,5 millió forintról tudott beszámolni a vállalkozás. Érdekesség, hogy várandós anyuka ezúttal még a javuló eredmény ellenére sem vett ki osztalékot.

Ahogyan másik cégéből, a Beauty Station Europe Group Kft.-ből sem, amely még előző vállalkozását is felülmúlta javulásban. Ennek a cégnek – amelynek főtevékenysége a fodrászat és szépségápolás, illetve csomagküldő kiskereskedelem – az árbevétele ugyanis 2021 után 88 millióról 143,7 millióra ugrott, adózott eredménye pedig a szerény 727 ezer forintról egészen 68,4 millióra emelkedett.

Nem kell ahhoz adószakértőnek lenni, hogy lássuk, ez egyetlen év alatt óriási változás, hiszen a két cég együttesen mínusz 4 milliós adózott eredményről nőtt a csaknem 126 millió forintos eredményre. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Kulcsár Edina férje, Varga Márk egyik vállalkozásban sem szerepel – holott a szépségkirálynőnek előző párjával volt közös cége –, sőt, még a Gw.M-hez köthető webshopot üzemeltető cégben sincs tulajdonrésze.