Megmutatta tündéri kislányát a TV2 egykori sztárja

Yulaysi Miranda a Sztárban Sztár leszek! harmadik évadának válogatójára még nagy pocakkal érkezett, de nem csak állapotával gyakorolt nagy hatást a Mesterekre és a nézőkre, hanem csodálatos énekhangjával és tehetségével is. Az akkor még mindenórás kismama Majka támogatásával egészen a döntőig jutott. Azóta nem sokat lehet hallani a kubai származású énekesnőről, az Instagram-oldalán lehet nyomon követni az életét, mely szerint úgy tűnik, egyelőre az anyaság került nála az első helyre. Gyakran enged betekintés a hétköznapjaiba, egyben magánéletébe is, így követhetik nyomon rajongói azt is, milyen nagyon nőtt a nemrég még pici baba Miel-Mária, aki időközben kilenc hónapos lett. Bár a műsor idején sem rejtegette az akkor még újszülött gyermekét, de nem is volt rá oka, hiszen párjával – Tóth Gergő magyar hegedűművésszel – és első kapcsolatából származó idősebb kislányával, Vanessával példaértékű családi életet élnek. A fotón elsőként mindenkinek az szúrt szemet, Miranda kislánya kiköpött édesanyja.

Isten éltessen 9 hónapos hercegnőm. Nagyon szeret a családod! Te vagy a legkisebb hercegnőnk

– írta a büszke édesanya.

Abban pedig, hogy Kubából Magyarországra költöztek, épp gyermekeik jövője játszott nagy szerepet. Mivel a távoli országban rossz életkörülmények uralkodnak, a költözés mellett döntöttek, hogy jómódban és biztonságban nevelhességek a kislányokat.

Gergő az egyetlen apafigura, akit a lányom ismer, nagyon szeretik egymást.

A férjem javaslatára írattuk magyar–angol iskolába, hogy hamar beilleszkedjen, hiszen otthon úgyis spanyolul beszélünk. Vanessát valamilyen szinten sokkolta a kultúraváltás, hiányoznak a barátai, akikkel az interneten tartja a kapcsolatot. Remélem, hamarosan itt is egyre több barátja lesz. Nagyon szoros a kapcsolata velünk, ezért jól érzi magát – mondta korábban Yuli.