Vége Xavér rémálmának, épül az orgonája

Varnus Xavér ritkán fordul a nyilvánossághoz, a vitás ügyeit szereti négyszemközt intézni. A sziporkázó humoráról és kivételes intelligenciájáról is ismert orgonaművésznek ugyanis nem kell támogatás ahhoz, hogy szóban megsemmisítse a vitapartnerét, pláne nem a teljesítmény nélküli szereplés, amitől egyébként is irtózik. Múlt vasárnap mégis úgy döntött, hogy a nyilvánossághoz fordul egy olyan ügyben, ami nem csak anyagilag, de érzelmileg is nagy károkat okozott neki: a mezőlaki templomba álmodott orgonája körül alakult ki kalamajka.

Varnus Xavér 2022 végén vásárolta meg a mezőlaki templomot, illetve azt a romos épületet, ami egykoron szebb napokat látott. Az orgonaművész számára egy percig sem volt kérdés, hogy a küszöbtől a tetőig minden négyzetcentimétert fel kell újítani, beleértve a "templom lelkét" az orgonát is. A hatalmas méretű hangszert, amely közel hozza az embert és Istent. Az orgonát egy németországi helyszínről hozatta Magyarországra, a megbízott szakinak a szállításon kívül az volt a dolga, hogy itthon összeszerelje és be is hangolja azt.

Kevesellte a pénzt

A felújítás addig jól is haladt, amíg el nem érkezett az idő a hangszer beépítésére...

"Kedves Barátaim, szomorú szívvel jelentem, hogy az én csodálatos kis mezőlaki templomom orgonájának avatására - a tervekkel ellentétben - alighanem október végén kerül csak sor. Ugyanis az az orgonaépítő vállalkozó, ki a Marsról szabad szemmel is jól látható, neki euróban kifizetendő munkadíjért, szigorú szerződési feltételek mellett elvállalta az orgona Németországból Magyarországra való átköltöztetését, felépítését és behangolását, a hathetes munkafolyamat első hete után nevetséges, és azóta az ország egyik legkiválóbb orgonaszakértője által írásban is megcáfolt, hazug indokok alapján, szerződésszegő módon lelépett, miután felvette a hat hétre szóló teljes munkadíj felét" – dühöngött a Facebook-oldalán Varnus Xavér. A muzsikus szerint a munkával megbízott szakember azt mondta neki, hogy az eredetileg kialkudott árnál több pénzért hajlandó megcsinálni a munkát, ami Xavér olvasatában kimeríti a zsarolás tényét, ezért a zenész azonnal ügyvédhez fordult.

A másik félnek is van véleménye

Természetesen az orgona Magyarországra szállításával, összeépítésével és felhangolásával megbízott szakember is gondol valamit az ügyről. Történetesen azt, hogy Xavér nem teremtette meg a templomban azokat a körülményeket, melyek szükségesek lettek volna a szereléshez.

"A grandiózus munka után, 12 óra utazást követően megérkeztünk lepakolni. Egy köszönöm nem hangzott el, rabszolgáknak ez nem járt az uraságtól. A kötekedés viszont az alap. Az orgona megérkezésekor a következő fogadott: A templomban nincs áram, világítás. Hogy lássunk valamit, egy hosszabbítót hoztak, és kívülről az ablakon egy reflektort dugtak be. A templom fele kitakarított, ez hamar megtelt az orgona alkatrészeivel. További munkafelület nincs, mivel az régi kicsi templom tele volt állványokkal, betonkeverővel, építési anyagokkal. Mindez a csupasz, burkolattal sem ellátott földön. Jó látható volt, hogy az építési vállalkozó jelentős késésben van" – írta az Orgonaszervíz nevű Facebook-oldalon a szakember.

A nézeteltérés nagyon hamar lépett szintet, Xavér és a szaki is a Facebookon panaszkodott, és dühöngött, majd ügyvédekhez került az ügy. A fordulatot a jogászok becsatlakozása hozhatta meg, ugyanis a hangnem nagyon gyorsan megváltozott:

A vállalkozó hétfőn a kora délutáni órákban üzenetet írt, hogy holnap el tudja kezdeni a munkát, és a szerződés szerint április 30-ra kész lesz. A teljesítéshez annyi kérdése volt, hogy áramot világítást és szállást biztosítsak nekik

Az ügy tehát megoldódni látszik, így ha minden jól megy, akkor hamarosan orgonaavatás lesz Mezőlakon.