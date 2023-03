Tündéri videó került elő Pécsi Ildikó imádott unokájáról

Már hatéves a 2020-ban elhunyt legendás színésznő, Pécsi Ildikó második unokája, Zsombor. A kisfiúról egy tündéri videó került fel a Pécsi Ildikó Színtársulat nevű Facebook-oldalra, természetesen a szülők engedélyével.

Pécsi Ildikó és fia, Szűcs Csaba Fotó: Bors

A felvételen épp az látható, ahogy az egyébként focistának készülő kisfiú egy olyan mesét hallgat, amit néhai nagymamája mondott fel neki. Mindezt természetesen Fradi-mezben teszi. Pécsi Ildikó fogadott fiától és legfőbb bizalmasától, L. Péterfi Csabától megtudtuk, hogy Zsombi a mai napig emlegeti a gödöllői mamát és papát, sőt, egy érdekes felfedezést is lett.

"Zsombi maga jött rá, hogy a Szépség és a Szörnyeteg című mesében Ildikó hangján szólal meg a Szekrény. Egyébként ő maga is imád szerepelni, amit nyilván a nagymamájától örökölt, míg nagypapájától a labdarúgás iránti szeretetet, nem véletlen, hogy profi focista szeretne lenni. Ildikó és Lajos imádták őt, szomorú, hogy csak kevés közös idő adatott meg nekik" - árulta el a Borsnak L. Péterfi Csaba, aki már könyvet is írt a legendás szépségű színésznő kalandos életéről.

Ildikó egyébként annak idején természetesen nagyon örült Zsombor érkezésének, mégsem volt felhőtlenül boldog. Akkor ezt nyilatkozta az egyik hetilapnak:

"Nem is tudom, mit mondhatnék. Semminek sem tudok már igazán örülni, én már csak túlélni szeretnék. Hiába bármilyen örömhír, az sem tudja feledtetni a múlt fájdalmait"

– mondta szűkszavúan Pécsi, akinek a barátai nála jóval bőbeszédűbbek voltak annak idején.

"Sajnos Ildikó számára az unokakérdés nagyon nehéz dolog, hiszen iszonyú fájdalomként élte meg, hogy a kis Csaba elfordult tőle” – mesélte a színésznő egyik közeli ismerőse.

"Hiába érkezett most egy új unoka, aki egyszer megégette magát, az nehezebben fog újra nyitni egy kisgyerek felé. Pedig tudom, hogy Ildikó nagyon hálás a fia új szerelmének, amiért a nehéz időkben a nagyobbik Csaba mellett állt. Biztos vagyok benne, hogy idővel szoros lesz a kapcsolata a második unokájával is, de most még óvatos"

– fogalmazott a bennfentes.