"Jöttök, mint legyek a sz*rra" – kifakadt Tóth Andi, nem fogta vissza magát

Tóth Andi teljesen kikelt magából az Instagramon, miután a fülébe jutott, hogy a netezők napok óta a párkapcsolati válságáról pletykálnak. Történt ugyanis, hogy a Sztárban Sztár nézőinek szemet szúrt, hogy az énekesnő és szerelme, Marics Peti mennyire ridegen viselkednek egymással a vasárnapi élő adások során. Sehol egy intim összenézés, mosoly, épp ellenkezőleg, inkább beszólogatnak egymásnak!

Tóth Andinál betelt a pohár Fotó: Máté Krisztián

A műsor után ráadásul olyan szóbeszéd kapott szárnyra, miszerint talán már nincsenek is együtt, miközben mások úgy vélik, egyszerűen csak nem szeretnék közszemlére tenni a szerelmüket. Természetesen csak ők tudhatják, mi az igazság, az azonban tény, hogy a párkapcsolati válságról, illetve a szakításról szóló pletykák igen komoly kommentáradatot hoztak magukkal a közösségi felületeken.

– Az egy dolog, hogy élő adás közben nem, hogy nem szólnak egymáshoz, de sokszor megjegyzést tesznek vagy pofákat vágnak – írta egy hozzászóló.

– Plusz mindkettőről csinálnak folyton képeket és pakolgatják is ki, de amióta megy a műsor, még egy közöset nem raktak ki, pedig össze vannak mindig öltözve, tök jó tartalmakat tudnának gyártani. A Marics a visszavonulós videójára sem reagált egyáltalán szerintem. Én remélem, jól vannak, de nekem nagyon gyanús – folytatta egy másik kommentelő. Ráadásul a napokban tovább durvult a helyzet – írja a Ripost.

Új szereplőkkel bővült a történet

Két új szereplője is lett a szappanoperának, méghozzá a Sztárban Sztár két versenyzője, Trap kapitány és Gubik Petra. Az önkéntes szakértőnek kikiáltott internetfelhasználóknak ugyanis az is feltűnt, hogy Andi állandóan Trap kapitányt méltatja és csillogó szemekkel nézi minden produkcióját, addig Marics Peti Gubik Petrát illeti a legnagyobb elismeréssel.

– Csak nekem tűnt fel, hogy Andi egy kicsit túlzottan rajong Trap kapitányért? Ha már Marics látványosan kedveskedik Gubik Petrának... Gondolom ez a bosszú. Mindenesetre nagyon feltűnő, ahogy ignorálják egymást, az első adásban még más volt a felállás! Legutóbb már egymásra sem néztek, Andi fejeket vágott, mikor Peti beszélt... Hát nem tudom, mi lesz ebből – morfondírozott az egyik önjelölt szakértő.

Új szereplőkkel bővült a történet Fotó: Szabolcs László

Tóth Andi az Instagramon fakadt ki

Tóth Andi eddig sem rejtette véka alá a véleményét, így várható volt, hogy ebben a témában is kiosztja majd az embereket. Nos, eddig bírta cérnával, most betelt nála a pohár, dühös Instagram-sztoriban fejezte ki nemtetszését.

– Újságírók. Jöttök, mint legyek a sz*rra. Úgy ülök be a stúdióba minden vasárnap, hogy kizárok mindent, mivel kizárólag a műsor a lényeg. Mindenkinek annyi pontot adok, amennyit véleményem szerint megérdemel. Tibi szerintem egy hatalmas meglepetés ebben az évadban, és ha úgy érzem, meg is mentem. Ahogy azt minden adásban megtettem. Bosszú? Hány évesek vagyunk, 10? Mindent is rám kell terelni, rám kell kenni. De tudom. Szükség van egy rosszfiúra. Always and forever the bad guy. Ki más?

Tóth Andi kiakadt, reagált a felmerült pletykákra Fotó: Instagram

A Ripost megpróbálta elérni az énekesnőt és a menedzserét, ám egyikük sem reagált a portál megkeresésére.