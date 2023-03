Rekord felajánlásokkal és nagy hazai nevekkel tér vissza Eke Angéla jótékonysági gardróbvására

Március 12-én 12 órától harmadik alkalommal rendezi meg Eke Angéla, a saját ihletésű jótékonysági ruhavásárát, amelynek idei helyszíne a Kőleves Vendéglő lesz. A bevétel egésze ezúttal is a Mindenki Fogadjon Örökbe Egy Kiskutyát Alapítvány javára megy, a látogatók a legnagyobb hazai tervezők felajánlásaira is lecsaphatnak, de a kezdeményezésben részt vevő hírességek egy-egy kedvence, valamint Angéla ruhatárának egykori darabjai is ismét új gazdára találnak. Idén olyan nevek is csatlakoztak Angélához, mint ABODI, CAKO, Tomcsányi, Anna Amelie, Trokán Nóra, Borbély Alexandra vagy Debreczeni Zita.

Az elmúlt két évben közel 2 millió forint gyűlt össze az MFÖEK Alapítvány javára, Angéla személyes kezdeményezésének jóvoltából. 2023-ban minden eddiginél nagyobb szabású eseményre készül a Junior Prima díjas színésznő, hiszen eddig több mint 40 elismert, valamint feltörekvő tervező tett felajánlást, többek között: ABODI, Tomcsányi, Plié, AERON, Ruszkay, DAIGE, Celeni, CAKO, Anna Amelie, Daubner Anna, MARI. Emellett ismét megtelik majd a hírességek polca is, ahová olyan ismert nevek gardróbjának darabjai kerülnek majd fel, mint Epres Panni, Borbély Alexandra, Trokán Nóra, Lábas Viki és Debreczeni Zita. Amellett, hogy Angéla is kiárusítja saját ruhatárát. Nem csupán ruhadarabok, de egyedi kiegészítők is színesítik majd a kínálatot. Az anyagi támogatás mellett az esemény további fő célja, hogy a magyar tervezők kreációit is közelebb hozza, elérhetővé tegye a hazai közönség számára. Valamint egy különleges személyes apropó is közrejátszik az idei esemény szervezésénél.

"Évek óta ismerem az MFÖEK csapatát és rendszeresen önkénteskedem is nekik. Nincs saját menhelyük, három, kelet-magyarországi gyepteleppel állnak kapcsolatban, innen mentenek állatokat. Minél több támogatáshoz jutnak, annál több kutyát és cicát tudnak kihozni és ideiglenes befogadót találni nekik a végleges örökbefogadást megelőzően, ezzel a fontos lépcsővel támogatva ezt a folyamatot." - kezdte Angéla. "Hatalmas megtiszteltetés, hogy idén minden eddiginél több ismert tervező és híresség csatlakozik hozzánk egy-egy felajánlással, ami a jótékony vonal mellett a hazai tervezők munkásságát is támogatja és népszerűsíti. Kifejezetten fontosnak tartottam, hogy a nagy nevek mellett kisebb, feltörekvő brandek is helyet kaphassanak. Emellett saját ruhatáram darabjai is új gazdára találnak majd. Amellett, hogy kiemelt szívügyem a kezdeményezés, a kiskutyám, Bambi emlékének is szentelem, hiszen nemrégiben volt az egyéves évfodulója annak, hogy el kellett búcsúznom tőle. Ez az életesemény pedig még inkább erősítette bennem a téma iránti empátiát."

Az esemény 12 és 16 óra között várja az érdeklődőket a belvárosi Kőleves Vendéglőben, ahol a nem mindennapi kincseken túl egy-egy italt vagy akár a vasárnapi ebédet is elfogyaszthatják az érdeklődők, kellemes, baráti hangulatban.