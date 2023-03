„Volt olyan pillanat, amikor megkérdőjelezhető volt a folytatás” – párkapcsolati válságról vallott a TV2 sztárja

Szirtes Dávid tavaly novemberben a Borsnak árulta el, rátalált a szerelem. A Sztárban sztár leszek! tehetséges énekese nem tagadja, nagy boldogságban élnek, de nem volt teljesen zökkenőmentes az elmúlt fél évük.

Nagyon szeretem és tisztelem Dorkát, mert elviseli a sok-sok elfoglaltságomat. Ez kívülről természetesnek tűnik egy kapcsolatban, de ezt megélni nem könnyű.

Ráadásul ő tizennyolc, én pedig huszonegyéves vagyok, így nincs sok tapasztalatunk, hogyan kezeljünk egy-egy helyzetet, de úgy tűnik jól csináljuk – nyilatkozta Dávid. – A rózsaszín felhőkre nem lehet építeni, az akadályok csak megerősítettek minket. Volt olyan pillanat, amikor megkérdőjelezhető volt a folytatás. Az utóbbi időben az elfoglaltságaim miatt nem tudtam annyi időt ráfordítani, mint amennyit szerettem volna. Ilyen volt a Sztárban sztár leszek! időszaka is. Ennek ellenére szerencsére kitartottunk egymás mellett – vallotta be. Mint mondja, a műsor után kicsit lazább időszakot élt, de most újra besűrűsödtek a mindennapjai.

Együtt képzelik el a jövőjüket. Fotó: Szirtes Dávid

– Nagyon sokat jelent, hogy velem van. Az elmúlt hetekben a Duna dalversenyére készülve újra sok időt töltöttem a próbaterembe, ahova sokszor ő is elkísért. Az, hogy ennyire érdekli, amit csinálok és igyekszik velem együtt lélegezni ezekben a szakmai feladatokban, nagy erőt ad.

Más ember lennék, ha ő nem lenne. Hálás vagyok, hogy egy ilyen csodás lányt sodort mellém az élet.

Tudom, néha nehéz lehet minden velem kapcsolatos történést megérteni és jól kezelnie, de neki mégis mindig sikerül, ezáltal folyamatosan fejlődik a kapcsolatunk – fűzte hozzá a fiatal énekes.

Dorka mindenben támogatja szerelmét. Fotó: Szirtes Dávid

Dorka akkor ismerte meg Dávidot, amikor még az utcán zenélt. Nagyon büszke szerelmére, hogy sosem adta fel az álmait. Szerencsésnek tartja magát és örömmel fogja a kezét a siker felé vezető úton.

Dávid nehezebben tud megbízni az emberekben, így az elejétől fogva tudtam, hogy hosszabb folyamat lesz a bizalmába férkőznöm.

Tizennyolc éves vagyok és volt már hosszabb kapcsolatom, de azt inkább gyerek szerelemnek nevezném. Mostanra nőttem fel annyira, hogy komolyabb kapcsolatra is készen álljak, így Dávid pont jókor lépett az életembe. Szeretnénk minél előbb összeköltözni, mert alig bírjuk egymás nélkül – egészíti ki a fiatal lány.

Az utcazenész férfire március 11-én újabb megmérettetés vár. Új dalával bejutott a Duna csatorna A Dal 2023 dalverseny műsorának legjobb negyven dala közé, mellyel szombaton, a műsor első válogató adásában színpadra is áll.

Mindig az volt az álmom, hogy legyen saját dalom, de azt, hogy ezt elsőre A Dal színpadán mutathatom be, a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna.

Megtisztelő egyenrangú félként olyan elismert előadókkal egy mezőnyben szerepelni, mint Kovács Áron, Kocsis Tibi, Gangxsta Zolee vagy Kamarás Iván – mondta hozzá Dávid, aki számára különleges jelentéssel bír versenydala – mondta a Ripost érdeklődésére.