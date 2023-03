Utcazenélésből él a Sztárban sztár leszek! nehéz sorsú énekese

Bár az esetek többségében mindenki azért jelentkezik a Sztárban sztár leszek! műsorba, hogy ismertséget érjen el, és a szerepléssel olyan kapuk nyíljanak meg előtte, ami által sikeres és népszerű előadóvá váljon, nem mindenkinek van szerencséje. Szirtes Dávidnak ez a karrier kezdet egy gyermekkori álom valóra válása, de egyáltalán nem volt könnyű számára, amíg idáig eljutott.

– Édesapám, amikor egyéves voltam elhagyott minket, édesanyám pedig nem tudta azokat a körülményeket biztosítani, amire egy kisgyereknek szüksége lett volna.

Nagymamám nevelt sokáig, de az ő halála után újra anyumnak kellett volna velem törődnie, ezt azonban nem tudta megtenni

Magam kértem, hogy nevelőszülőkhöz kerüljek, akik szeretetben, de szigorban is neveltek és nem támogatták a zenei álmaimat – mondta a Borsnak Dávid, akinek a gyermeki évek után a felnőtté válás pillanata is komoly bizonytalanságot jelentett.

– Ahogy 18 éves lettem, el kellett gondolkodnom azon, hogy hogyan tovább. Szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, de azzal is tisztában voltam, valahogy el is kell tartanom magam. Nem igazán számíthattam senkire. Folytattam az iskolát és a gimnázium után most egyetemista vagyok – fűzte hozzá.

"Az utcán való zenélés nem csak a pénzről szól" Fotó: Bocsi Barbara

Az énekes nagy, de kicsit sem könnyű utat tett meg eddig. Mikor feltűnt a műsor előválogatóján, sokaknak lehetett már ismerős, ugyanis az egyik budapesti aluljáróban rendszeresen megfordult gitárjával. Sosem szégyellte, hogy az utcazenélésből igyekezett a megélhetését biztosítani, és ez egyelőre most sincs másképp.

Az utcazene nekem mindig egy biztos pont lesz úgyis, hogy már más lábakon is állhatok. Az utcán való zenélés nem csak a pénzről szól, hanem egyfajta szabadságot is jelent nekem: önmagam lehetek és ott megnyugodhatok, feltöltődhetek.

Nagyon sok szeretetet és pozitív visszajelzést kaptam ezen alkalmakkor már akkor is, amikor még nem szerepeltem egy országos műsorban és ezért mindig hálás leszek. Bár most a megélhetésemet ebből teremtem elő, soha nem fogom ezt elengedni, az utcazene hozzám tartozik, nagyon szeretem csinálni – mondta őszintén Dávid, aki most más felé is „kacsingat”.

– Az utóbbi időben többen megjegyezték, a modellkedéssel is foglalkoznom kellene, mert lenne hozzá tehetségem. Picit idegennek tartottam először az ötletet, de szívesen próbálom ki magam új területeken, így nem kizárt, hogy a közeljövőben fogok még hasonló feladatokat is vállalni – teszi hozzá Dávid.

Az utcazenész srác példája kapaszkodó lehet a hozzá hasonló sorssal induló fiataloknak. A műsor által olyan kapuk nyíltak meg előtte, amiben csak reménykedni mert.

– A Sztárban sztár leszek! alapjaiban változtatja meg az életem. A műsor után megkeresett Máté Gyárfás producer, vele készíthettem el az első dalom és videoklipem, mely hamarosan meg is jelenik. Azt érzem, hogy most egy olyan útra léptem, amire mindig is szerettem volna.

Ez a szakmai oldal, de ami talán még fontosabb, hogy a műsornak köszönhetően rám talált a szerelem is.

A napokban lettünk félévesek a párommal – fűzte hozzá Szirtes Dávid.