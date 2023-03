Nem vetkőzött kiadói utasításra a magyar énekesnő

Horányi Juli az X-Faktor egyik legsikeresebb szériájában a döntőben Tóth Andi mellett áll, és másodikként távozott műsorból. Azonban a műsor után Juli nem találta helyét. Ennek már 5 éve, és azóta is keresi az okát, miért boldogul kevésbé, mint szeretné, és megérdemelné. A zeneipar, ahogyan a nevéből is adódik, egyfajta termékként gondol a hús-vér előadókra, hiszen a brand, maga az előadó. A kiadók, a menedzserek pedig nem szeretnek kockázatot vállalni senkiért... Juli nem adta fel, megy előre, és most egy kicsit hangosabban mondja el véleményét arról, hogy úgy érzi: nőként sokkal nehezebb érvényesülni a zenei szakmában a mai Magyarországon.

Nem vetkőzött, elküldték...

– Sokkal több a férfi a zeneiparban, ám a tehetségkutató műsor után kifejezetten nyilvánvalóvá vált. Például nagyon nehéz volt elérnem, hogy a kiadóm vezetője partnernek tekintsen – nyilatkozta egy magazinnak az énekesnő, aki kimer állni az igazságáért, amiben hisz.

Egyszer el is hangzott, hogy "ha elmennék a Playboyba, könnyebb lenne velem"

– árulta el Juli, akinek valóban ezt javasolta a kiadója, majd magára maradt miután nem fogadta meg az. Juli soha többé nem szeretné véka alá rejteni felháborodását, és élesen bírálja a zenei szakmában dolgozókat, ahogyan a közönséget is. Az énekesnő azt mondja: ha statisztikailag egy nőre sokkal kevesebben szavaznak egy show-műsorban, mint egy férfira, akkor kevesebben kíváncsiak rájuk. Ez pedig, sajnos az általános érdeklődés hiányát sejteti.

Nincs egyedül

Nem csupán Juli emelte mostanában fel a hangját, rögtön megemlíthetjük Tóth Andit is, aki a hetekben jelentette be, hogy visszavonul az énekléstől. Andi is hasonló dolgokra hivatkozott hosszú videójában.