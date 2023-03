"Nem ismertem meg..." – megmutatta valódi arcát Janicsák Veca – Videó!

Janicsák Vecáról a viharos válása óta nem igazán lehetett hallani, ám a minap egy érdekes történettel rukkolt elő a TikTokon. A csinos énekesnő egy rajongójával gabalyodott össze véletlenül, s mire feleszmélt volna, a férfinak már nyoma sem volt. A videó nézőit azonban nem a sztori foglalkoztatta, sokkal inkább Veca külseje.

Fotó: Knap Zoltán

Janicsák Vecát Demi Moore-hoz hasonlították

– Életem legfurább rajongói élménye az még karrierem viszonylagos elején történt. Amikor is egy rajongó odaszaladt hozzám egy nagyszabású koncert előtt. Nagyon örült nekem, aranyos volt. Én is nagy szeretettel fogadtam, majd egyszer csak a nyakamba ugrott és kaptam tőle egy nyelves csókot. Amin annyira meglepődtem, és a körülöttem állók is annyira meglepődtek, hogy senki nem tudott hirtelen cselekedni. Mire igazából feldolgoztuk, hogy mi történt, addigra ő röhögve elrohant, és soha többet nem láttam – osztotta meg a történetet Veca, a rajongóknak viszont feltűnt, hogy a csinos énekesnő arca megváltozott. Egyesek úgy vélik, plasztikai beavatkozáson esett át.

Nem ismertem meg

– írta valaki, de a legtöbbek szerint Veca még így is gyönyörű.

– Hát gondolom a töltés miatt változott meg az arca, de szerintem ez még a szép kategória, tehát nem torz.

Tiszta Demi Moore lettél

– bókolt egy másik kommentelő.

Viharos szakításától volt hangos a sajtó

Tavaly év elején robbant a hír, miszerint Janicsák Veca válik a férjétől és gyermeke édesapjától, Ladányi Jancsó Ábeltől. Mint korábban kiderült, kapcsolatuk nem volt problémamentes, sőt... Az énekesnő úgy fogalmazott, rajta volt minden felelősség a házasságukban, ami azt eredményezte, hogy teljesen belefáradt.

– A kapcsolatunkban én voltam az anya és az apa egyszerre. Tehát anyagilag is én vállaltam a felelősséget mindenért, és fizikailag is. Ebben fáradtam el – vallott őszintén Veca a kapcsolata befejező momentumáról, és hozzátette, hogy Ábel nem tartotta be az ígéreteit, melyeket az énekesnő felé tett. Részletekbe nem ment bele, de azt elmondta, hogy a 10 éves házasságuk alatt sok dolog felett hunyt szemet, ennek következtében kimerült, és rengeteg betegséggel kellett megküzdenie.