Janicsák Veca végleg lezárta a múltat, erre vágyik most

Janicsák Veca fiatalon lett édesanya, majd elvált nő, de semmit sem bán, mert a harmincas évei elején elmondhatja magáról, hogy éretten és bölcsen veheti kézbe az életét, a jövőjét pedig már ő alakítja. Tisztán látja önmagát és a családja által örökölt női sorsokat, amelyekben van követendő példa, de olyan terhek is, amelyeket végérvényesen le kell tennie, meg kell szakítania, hogy a kislányának, Emmának már ne adhassa tovább.

Az énekesnő a HOT! Magazinnak őszintén mesélt felismeréseiről, amelyeket dalai segítségével emésztett meg és dolgozott fel, illetve azt is bevallotta, hogy már készenáll a továbblépésre.

Veca nem tagadja, hogy a randizás aktuális az életében, hiszen már rég lezárta a múltat. A nyár pedig a legjobb időszak az ismerkedésre!

– Amikor megszólaltam a válásomról, már lezárult az életem korábbi szakasza. Már akkor készen álltam arra, hogy körülnézzek a világban és boldogan szívjam magamba az életet. Mivel nem sűrűn járok bulizni, szórakozóhelyekre, így nem ez a főcsapásvonal számomra az ismerkedésre. Az embert összehozhatja az élet valakivel társaságban is, sőt olyan is van, hogy már ismered az illetőt. Nyitott vagyok az ismerkedésre. Szeretetet adni és kapni igazi áldás, amelyre minden egészséges lélek vágyik, én is – vallotta be.

Az énekesnő optimistán látja a jövőt, a HOT! Magazinnak pedig elmondta, miért. A részletekért keresse a lap legfrissebb számát!