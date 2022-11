Drámai pillanatok a TV2 stúdiójában: ez a páros nyerte a Dancing with the Stars műsorát

Meglepetésekből és fordulatokból nem volt hiány a Dancing with the Stars harmadik évadának szombat esti döntőjében. A TV2 táncos gigashow-jának fináléjába végül három páros jutott be: Csobot Adél Hegyes Bercivel, Pap Dorci Baranya Dáviddal, míg Somhegyi Krisztián Tóth Katicával táncolt a döntőben.

A döntőben a zsűri már nem szavazhatott, így a nézőkön múlt, ki lesz a befutó. Minden párosnak három koreográfiával is le kellett nyűgöznie a nézőket.

Először Pap Dorcinak és Baranya Dávidnak kellett búcsúznia, így ők állhattak fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

Végül a Dancing with the Stars műsorát Csobot Adél és Hegyes Berci nyerte meg.