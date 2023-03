Mi lesz ebből? Reagált G.w.M újabb vádjaira Nagy Melanie

G.w.M kicsivel több, mint egy éve hagyta el gyermekei édesanyját, ám a mai napig hangos szócsatáiktól az internet. Legutóbb az esküvője napján szúrt oda Melanie-nak, akiről hajmeresztő dolgokat állított, majd nem sokkal később ismét kiteregette a családi szennyest.

Az édesanya ennek ellenére tűri volt kedvese szavait... De vajon meddig bírja még ezt a sárdobálást?

Mikor kerülhet pont G.w.M és Nagy Melanie botránya végére? (Fotó: Bors)

"A vádakat méltatlannak érzem"

Múlt szombaton, teljes titokban mondta ki a boldogító igent G.w.M és Kulcsár Edina, ám a rapper mégis az exével volt elfoglalva. Az Instagram-oldalán kezdte el alázni gyermekei édesanyját, mondandójában pedig főként azt emelte ki, hogy szó sem volt köztük az esküvőről annak idején. Sőt... Mikor megkérdezte Melanie-t, hogy házasodni szeretne vagy egy Mercedest, állítólag az édesanya az utóbbit választotta.

A Ripost természetesen még akkor megkereste a másik érintett felet, ám nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Úgy fogalmazott: méltatlannak érzi ezeket a vádakat.

Ezeket a vádakat méltatlannak érzem, válaszra sem érdemesek

- jelentette ki az édesanya, aki aztán egy frappáns fotóval és szöveggel mégis üzent a közösségi oldalán G.w.M-nek és feleségének. Melanie a rapper által említett Mercedest kínálta eladásra némi rejtett mondanivalóval.

Mercivel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk... Nincs harmadik személy, csak elmentünk egymás mellett. Más a szeretetnyelvünk. Megfelelő, új partnert keres magának ez a full extrás, fekete táltos. Kizárólag belföldön futtatott, megkímélt állapotban.

"Nem kell őt sajnálni, milliomos asszony"

Melanie üzenete után aztán ismét G.w.M-nél volt a labda, aki le is csapta azt. Elsőként azt állította, hogy hazugság, miszerint volt kedvese a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként végzett az egyetemen, hiszen ő sminkesként ismerte meg, s az édesanya most is ugyanezen a területen dolgozik a szépségiparban. Sőt, azt is hozzátette, hogy hamarosan mindenki rájön az igazságra Melanie-val kapcsolatban.

- Egy diplomás titkosügynök, vagy nem tudom, magát minek nevező, hogy a fenében megy el sminkesnek pár tízezer forintért? Vagy hogy élne meg ilyen luxuskörülmények között, ha nincs tartalék? Nem hiszem el, hogy létezik olyan ember, aki elhiszi ezt a dumát. Egy sminkes lány volt, és a nénikéje könyörgött, hogy vigyem már el valahova az unokahúgát, mielőtt megismertem, aztán sminkes lány lett a végére is. Mit tudom én, milyen szakértőnek állítja be magát, akkor miért sminkelget a diplomáciai munkái helyett? Vicc komolyan, de lassan mindenki rájön magától is. (...) Majd használja a Porschét, amit nekiadtam, vagy pénzzé teszi azt is, és vesz valamit abból a sok-sok mindenből. Van ott pénz, sokkal több mint nekem. Az öcsém adott 20 ezer forintot, úgy kezdtem újra. Szerinted, hol van minden, ha nem nálam? Szépen lassan, de kiforrja magát itt minden. Nem kell őt sajnálni. Milliomos asszony!" - fakadt ki a minap a rapper, s bár a rajongók várták volna Melanie válaszát, úgy tűnik hiába...

Gyermekei miatt nem megy bele a sárdobálásba

Míg a rapper minden apró részletről igyekszik lerántani a leplet, addig Melanie csendben tűri a vádakat. Mint mondja, gyermekei miatt hozta meg ezt a döntést, hiszen nem szeretné, hogy ebben a botrányban ők is sérüljenek...

A gyermekeim érdekeit tartom szem előtt, nem szeretnék belefolyni ebbe a sárdobálásba

- szögezte le a Ripost-nak az édesanya.