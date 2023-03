"Harcolnak egymásért!" - kitálalt a barát Király Viktor válságba jutott házasságáról

Tagadhatatlan, hogy Király Viktor élete egyik legnehezebb időszakát éli. Az énekes pár hete ismerte el, hogy válságba került a házassága, s bár korábban is felreppentek hasonló pletykák, mindvégig tagadták feleségével a szóbeszédeket. Sokáig azonban így sem tudták titkolni a problémáikat, hiszen minden eltűnt a közösségi oldalaikról, ami eddig a boldogságukat hirdette: nem szerepeltek együtt és már nem is mosolyogtak egymás mellett a fotókon. Ha kikapcsolódásról volt szó, Anita inkább a családjával vagy a barátaival posztolt, míg Viktor magányosan járta a világot és a munkába temetkezett. Nem is meglepő, hogy legtöbben Tápai Szabináékhoz kezdték hasonlítani a sztárpárt, mondván, hogy ők sem vállalták fel a problémáikat, majd hirtelen bejelentették a válásukat.

Most azonban a házaspár egyik közeli ismerőse megtörte a csendet, a Borsnak elmondta, hányadán is áll egymással Viktor és Anita.

Meg akarja menteni a házasságát Király Viktor és felesége (Fotó: Bánkúti Sándor)

Meg akarják menteni a házasságukat

- Sajnos azt be kell vallani, hogy egy ideje már ténylegesen egy hullámvölgyben vagyunk a feleségemmel - vallotta be pár nappal ezelőtt a Tények Plusz kamerája előtt Viktor, aki a részletekbe nem akart belemenni, ellenben az arcára volt írva minden. Láthatóan nagyon megviseli, hogy válságba került a házassága, de információink szerint még nincs minden veszve. Az énekes ugyanis kőkeményen dolgozik azon, hogy helyrehozza a kapcsolatát feleségével, s újra egy család lehessenek.

- Nincsenek könnyű helyzetben, de van még remény. Mindketten meg akarják menteni a házasságukat, harcolnak egymásért. Persze, aki volt már hasonló helyzetben tudja, hogy ilyenkor még dúlnak az indulatok, csatáznak az egók, de a kisfiuk miatt igyekeznek félretenni és megbeszélni ezeket a nézeteltéréseiket - kezdte lapunknak a házaspár egyik közeli ismerőse, aki hozzátette: Kolent továbbra is nagy egyetértésben nevelik, annak ellenére is, hogy mindketten másként élik meg ezt a helyzetet.

A gyermekük a legfontosabb most számukra, Anita és Viktor is mindent megtesz, hogy Kolen semmit se érezzen ebből a feszültségből. Közben viszont nekik is fel kell dolgozniuk a történteket... Anita most a barátoktól és a családjától várja a támogatást, míg Viktor inkább a munkába menekül

- tette hozzá az ismerős, akinek állításait csak erősíti az énekes legutóbbi megnyilvánulása is.

Szívecskével üzent

Bár a nyilvánosságot igyekszik kizárni az életükből, Viktor most mégis az Instagram-oldalán üzent a feleségének. Anita pár nappal ezelőtt közzétett fotójához írta le a véleményét, ami eléggé beszédes volt, tekintve a kialakult helyzetet.

Viktor egy szívecske társaságában a következőket üzente:

Super model, Super Mom

- fogalmazott.

Ez azért is nagy szó, mivel az utóbbi időben egyáltalán nem volt köztük semmiféle interakció. Most azonban ez megváltozott... Ország-világ előtt üzennek egymásnak, nemrég pedig arra is fény derült, hogy Viktor legújabb dalánál Anita is közreműködött. A csinos műsorvezető nevéhez fűződik a magyar dalszöveg, amit az énekes egy külön videóban köszönt meg.