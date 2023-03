Szent a béke? Újabb jel utal arra, megmenekült Király Viktor és Anita házassága

Ma ünnepli 32. születésnapját a csinos műsorvezető, Király-Virág Anita. Férje, Király Viktor elsőként köszöntötte feleségét a következő kedves üzenettel:

− A legeslegboldogabb szülinapot kívánom neked. Minden nap a tied, de a mai nap főleg! Maradj mindig ilyen, amilyen vagy! − bókolt az énekes, aki a szöveg mellett egy bájos képet is megosztott kisfia édesanyjáról. A posztjára hamar reagált Anita, szívecskés emotikon kíséretében köszönte meg a kedves szavakat.

Ez a gesztus jel lehet arra, hogy szent a béke a házasok között. Hetek óta ugyanis azt találgatja az internet népe, hogy egy párt alkotnak-e még. Bár Anita a kapcsolatuk megromlását firtató kérdésünkre korábban csak ennyit felelt: „Szóra sem érdemes", Viktor később alátámasztotta a kételkedők aggodalmát. Múlt héten ugyanis a Tények Pluszban elismerte:

− Sajnos azt be kell vallani, hogy egy ideje már ténylegesen egy hullámvölgyben vagyunk a feleségemmel.

Néhány napja pedig a sztárpár egy közeli barátja a következőket mondta lapunknak:

− Nincsenek könnyű helyzetben, de van még remény. Mindketten meg akarják menteni a házasságukat, harcolnak egymásért. A gyermekük a legfontosabb most számukra, Anita és Viktor is mindent megtesz, hogy Kolen semmit se érezzen ebből a feszültségből. Közben viszont nekik is fel kell dolgozniuk a történteket... Anita most a barátoktól és a családjától várja a támogatást, míg Viktor inkább a munkába menekül.

Tavaly nyáron még tökéletesnek tűnt a boldogságuk, ám az elmúlt hetekben többen is megkérdőjelezték azt. Fotó: Szabolcs László / Bors

Az elmúlt időszakban több teória is szárnyra kapott azzal kapcsolatban, hogy miért kerülhetett válságba a kapcsolatuk, s melyikőjük érezte úgy, hogy tovább kell lépni. Akárhogy is, most úgy fest, mindketten közeledni szeretnének egymáshoz. Anita nemrég olyan fotót osztott meg, melyen kiemelt helyen szerepel a jegygyűrűs keze – a képet többen is házasságának tényét megerősítő üzenetként értelmezték. S Király Viktor Ripost által kiszúrt friss, szülinapi köszöntése is nagy szeretetről árulkodik.