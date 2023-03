„Hiányzik neki a felesége és a kisfia” - Király Viktor válságba jutott házasságáról vallott

„A leges-legboldogabb szülinapot kívánom neked. Minden nap a tied, de a mai nap főleg! Maradj mindig ilyen, amilyen vagy!" – köszöntötte fel Viktor a közösségi oldalán 32. születésnapja alkalmából a feleségét, akiről egy fotót is posztolt. Anita egy köszönömmel és egy szívecske szemű emojival reagált. Ezután egyből elindultak a találgatások, hogy vajon kibékültek-e.

Fotó: Vaskó Tamás

A helyzet változatlan, még mindig külön vannak. Viktor nehezen éli meg ezt az időszakot, hiányzik neki a felesége és a kisfia. Abban bízik, hogy még van esély a békülésre, Anita születésnapján is elmentek együtt vacsorázni

– fogalmazott a pár barátja.

– Ő a gyermekem édesanyja, ennyi jár neki. Abszolút helyénvalónak gondolom. Bármi is van közöttünk, Anita fontos számomra – vallotta be Viktor a poszt kapcsán. –Továbbra is próbálunk dolgozni azon, hogy megmentsük a házasságunkat, de tény, hogy vannak nehézségeink. A kisfiunk miatt azonban továbbra is sokat vagyunk együtt családként, a napokban például hármasban voltunk játszóházban.