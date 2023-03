„Kicsit álljon már le” – elszabadultak az indulatok Tolvai Reni és Tóth Andi miatt

Tóth Andival közös képet osztott meg az Instagram-oldalán Tolvai Reni. Mint ismert, az énekesnő korábban félreérthető szavakat fogalmazott meg zenésztársával kapcsolatban: "Erdélyi bitches are different. Hot!" - ami annyit tesz: "Az erdélyi k*rvák mások, dögös!"

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Tolvai Reni szerint direkt úgy fordították le a szavait, hogy tüzet szítsanak köztük.

Amikor valami jót akarsz csinálni, vagy brutálisan megdicsérni valakit, azt is durván negatívan kiforgatják

– mondta korábban Bochkor Gábor kérdésére. – Olyan üzeneteket kapok az Instán, hogy Dögöljek meg! Meg, hogy én is k...va vagyok… Ez lett abból, hogy én megláttam Andi sztoriját és elájultam, milyen jól néz ki és kiraktam, hogy milyen klassz, ez volt az egésznek a lényege. A bitches nem csak k….t jelent, nem is csak ribancot. Hát én itt magamat is ide vettem, én is erdélyi vagyok. Egy kalap alá vettem magunkat és én ezt arra értettem, hogy az erdélyiekben van valami plusz, bevállalósabbak a ruhákban, külsőségekben, ami nekem nagyon-nagyon bejön. És az a fordítás is sértő lehet másoknak, hogy különbek, mert nem azt írtam… De ez direkt így lett lefordítva és tálalva, hát köszönöm szépen! Direkt, hogy támadható legyen, hogy tüzet szítson. Amikor megláttam a cikkeket, elküldtem neki az egyiket és ő is annyit reagált, hogy Úristen… Ő jól értette, mi nagyon jóban vagyunk, küldött egy csomó szívet, meg is megköszönte!

Fotó: Máté Krisztián

A két énekesnő között a legfrissebb fotó szerint is szent a béke, azonban a hozzászólások alatt már kevésbé alakult ki békés hangulat...

Az erdélyi félresikerült lányok

- fogalmazott egy kommentelő, akit többen betámadtak, védelmükbe véve ezzel a két énekesnőt.

Nem az a baj, hogy erdélyi lányok, csak a lezüllött viselkedésük. Nekik ez karrier?

- folytatta a pocskondiázást a kommentelő. Szavait azonban már Tolvai Reni sem hagyta szó nélkül: