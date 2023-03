Jó hírek érkeztek: Teljesen meggyógyulhat a magyar sztárszakács keze

Március elején egy szerencsétlen baleset miatt lesérült Kovács Lázár. A népszerű séf az áprilisban, Olaszországban megrendezésre kerülő pizza világbajnokságra készült, amire otthon egy dísztálat faragott. Egy óvatlan mozdulat miatt azonban a sniccer megszaladt és levágta a hüvelykujja egy részét sőt, a kézfejébe is tovább szaladt, ami több ínat is elvágott. Lázár egyből a baleseti sebészetre ment, ahol meg kellett operálni, ezután pedig, sokáig gipszben volt a keze. Sajnos emiatt a konyhában sem tudott fél kézzel dolgozni, de hétfőn végre hatalmas örömhírrel szolgált a követőinek.

Fotó: Kovács Lázár

– Gyógyulgatok, egyre jobban tudom használni a kezemet. Az orvosok szerint 2-3 hét és újra 100%-os leszek. Szerencsére jobbkezes vagyok így a késeket eddig is tudtam használni. Ettől függetlenül kihívás volt a napi teendőm. A nagy gipsszel nem tudtam a konyhában dolgozni, de nagyon vezetni sem. – nevetett Lázár.

Természetesen, ha lekerül végleg a kötés a kezéről még vissza kell nyernie mozgékonyságát, és erejét, hiszen a hosszú gyógyulási folyamat miatt elernyedtek az izmai.

Nemrég a dokik jó hírekkel szolgáltak, ha edzem a fogásomat – amit már el is kezdtem – és gyógyfürdőben áztatom akkor hamarosan teljesen rendben jön a kezem. Csak a hegek és a varratok fognak látszani, amik lassan elhalványulnak majd

– mosolygott a sztárszakács.

Szerencsére a korábban említett pizza világbajnokságra folytatni tudják a felkészülést, amelyen Lázár mind versenyzőként, mind felkészítő coachként részt vesz. Sajnos a csapat a baleset miatt kicsit megcsúsztak az idővel, így nehezebb lesz ez a pár hét, de optimisták és vidámak.

– Most hogy már csak egy kisebb kötésem van végre én is tudok gyakorolniés a csapat felkészítésével is gyorsabban tudunk haladni. Kicsit nehéz volt instruálni és segíteni neki, mivel egy kézzel kellett a vak csapattagunknak, Karvai Sándornak megmutatnom mi merre van a versenytálon. Elég kellemetlen volt, amikor "beszólt", hogy miért vagyok ennyire lassú – humorizált a séf.