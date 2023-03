Gyertyát gyújtanak a musical-rajongók: Elhunyt a Hegedűs a háztetőn főszereplője

Március 8-án elhunyt Izrael legismertebb színésze, Hajim Topol. Családja körében, az esti órákban érte a halál. 87 éves volt. Legismertebb szerepe az 1971-es Hegedűs a háztetőn musicalfilm tejesembere volt: a főszerepért többek közt Golden Globe-bal is jutalmazták, valamint esélyes volt az Oscara is. Tevje, azaz Tóbiás, a tejesember szerepét egyébként nem csak a filmváltozatban, de a színpadon is alakította: ez utóbbit 3500 alkalommal a hatvanas évek és 2009 közt. A színészet mellett költő és festő is volt, valamint gyakorta jótékonykodott.

– Az egyik legkiválóbb, legtehetségesebb izraeli színművész volt, aki számos színpadot meghódított Izraelben és a tengerentúlon, megtöltötte jelenlétével a mozivásznakat, és különösen mélyen a szívünkbe hatolt. Nagyon fog hiányozni – búcsúzott tőle Jichák Hercog államelnök.

Nyugodjék békében!