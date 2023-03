Gáspár Bea kifakadt: "Elég volt abból, hogy a halálhíremet keltik!"

Aggasztó hírek jelentek meg a napokban Gáspár Győző feleségéről, Bea asszonyról. Olyan drámai címeket olvashattunk, hogy "válságos állapotban, szörnyű fájdalmak közepette került kórházba", az igazság azonban egész másképp fest. Minderről a Metropol kamerája előtt beszélt a gasztroblogger.

Gáspár Bea teljesen kiakadt, hogy már gyakorlatilag a halálhírét keltették Fotó: YouTube

Én csak a kezeimet csapdosom. Komolyan mondom, a fejemet verem a falba, hogy olyan dolgok történnek, amikről álmomban sem gondoltam, hogy elő kéne, hogy forduljon

– jelentette ki feldúltan Gáspár Bea, aki azt is elárulta, mi volt a szalagcímek valóságalapja:

– Annyi igazság van a dologban, hogy járok kezelésre az ízületeimmel és a derekammal. A derékfájás az nekem már 2 éves panasz, akut, de járok gyógytornára, gyógymasszőrhöz és manuális kezelésre is. Ennyi! Manuálterápiára járok, és ezzel szemben már a halálhíremet keltették. Bár lehet, hogy sokan örülnének, ha meghalok, de el kell keserítsek mindenkit, élek és virulok, le is tudok hajolni, egyre kevésbé csípődik be a derekam, de ennyi! Most a Mindmegettében főzök, dolgozok, tehát nem kell aggódni, nem haltam meg!