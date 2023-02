Majdnem elváltak: Őszintén vallott a megcsalásról Gáspár Bea

Ma már pontosan tudjuk, hogy Gáspár Bea és férje, Győzike, azaz a Győzike Show oszlopos tagjai négy éven keresztül (2005-2009 között) egy megrendezett valóságshowban élték mindennapjainkat. Ekkoriban történt az, hogy Győző félrelépett a show megírt forgatókönyve szerint, de hűtlen volt a való életben is. Bea asszony ezt végül megbocsátotta neki, azonban nagy volt a küzdelem Bea lelkében.

Válni akart Bea

Abban kulturális közegben, ahonnan ugyanis Győzike és Bea érkeztek, a nőnek nincs szava. A roma társadalomban legtöbbször - persze vannak kivételek - egy nő felé elvárás, hogy sokat tűrjön a házasságában, a válás pedig általában nem elfogadott. Amikor világossá vált Bea számára, hogy nem csupán a kamerák előtt, de mögött is hűtlen volt a férje, válni akart.

– Én nem tűrtem el Győzőtől, hogy megcsalt. Hiába mondogatták, hogy tűrni kell, meg megbocsátani... az a megcsalás, ami a valós volt, akkor nem forgott a kamera. Elköltözött, akkoriban külön éltünk, és mindenki tudta, a lányok is, hogy az apjuk félrelépett. Elég nehezen tudtam félretenni a dolgot.

Persze engem senki sem sajnált, nálunk a legutolsó az, hogy a nő ilyenkor mit érez

– fűzte hozzá Lakatos Levente műsorában Bea asszony, aki most először öntött tiszta vizet a pohárba.

Ma már minden más

Férjével a kapocs ma a stabil szereteten alapszik, de nem volt mindig így, és ha Bea nem lenne az a jellem, akivé fejlődött, nem tudott volna kiállni a saját igazáért akkor sem, amikor becsapták. Gáspár Bea úttörőnek számít a roma társadalom férfiközpontú szemléletében, habár ő ezt sohasem tervezte, vagy akarta. Látványos személyiségfejlődésen ment keresztül a történtek hatására, ma már sok mindent máshogy csinálna, de egyben biztos: most is kiáll az igazáért, amikor arról van szó. Kettejük hangos magánélete ma már a múlté, és ahogyan azt a legutóbbi Ázsia Expressz-ben is szemügyre vehettük, a Gáspár házaspár egymás iránti végtelen szeretetükről tesz tanúbizonyságot nap, mint nap.