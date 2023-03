Gábor Márkó mintaapa lett 25 évesen: pelenkáz, fürdet, éjszakázik

Fél évvel ezelőtt fenekestül felfordult Gábor Márkó élete. A Sztárban sztár leszek! korábbi szériájának döntőse ekkor vált apukává: mindössze 24 évesen. A fiatal tehetség így nyilatkozott a Borsnak a változásokról:

− Korábban az életszemléletem jóval lazább volt, most sokkal összeszedettebb és produktívabb vagyok – szögezte le a fiatal apuka, aki valóban jól helytáll az új feladatkörben.

− Mióta Milán megszületett, kevesebb munkát vállalok el, szeretném igazán végigkísérni a fejlődését, és maximálisan kivenni a részem a baba körüli teendőkből. Este én altatom, és éjszaka is sokszor én kelek hozzá, hogy Betti tudjon pihenni – sorolta Márkó, utalva barátnőjére. A fiatalok még nem esküdtek meg, s a közeljövőben nem is terveznek egybekelni.

Nem engedünk a társadalmi nyomásnak, miszerint ha baba van, akkor házasnak is kell lenni

– szögezte le nevetve a színész. – Majd ha a pici már szaladgálni fog, majd akkor elgondolkozunk rajta – tette hozzá a fiatal színész, aki már most magával vitte dolgozni a csemetéjét!

− A Sztárban sztár leszek legutóbbi szériájának végén vendégelőadóként léptem fel, akkor is ott „szurkolt” nekem, de volt már, hogy Bettivel a színházba is elkísértek. Betti, ha nagy szükség van rá, most is beugrik egy-egy darabba a Puskás című musicalbe, ilyenkor a takarásból nézem Milánnal őt. Próbáljuk megtalálni az egészséges egyensúlyt a munka és szülőség között, azt hiszem, ez eddig jól megy.

Márkó éppen ezért új darabokat már nem vállal vidéki színházakban, Budapesten azonban hamarosan bemutatója lesz: a RAM Colosseumban a Levi’s Story című musicalben fog szerepelni. Márkónak azért is különösen fontos a darab, mert jó barátjával, Kerényi Miklós Mátéval most állnak először színpadra egy darabban. A fiatal tehetség emellett A Dal idei szériájában is feltűnt, a szombati adásban a Nem rólunk szól című dalát adta elő, amit 30 ponttal jutalmazott a szakmai zsűri, ami ezúttal nem volt elég a továbbjutáshoz.

Márkónak ez nem szegte kedvét, sőt, kifejezetten vágyik énekesi karrierre.

− Elsődlegesen színész vagyok, zenés színházi darabokban játszom. Ugyan a Sztárban sztár leszek!-ben is énekelnem kellett, de arra is inkább színészi feladatként tekintettem. A Nem rólunk szól az első popzenei próbálkozásom, ha tetszik a közönségnek, akkor nagyon szívesen kipróbálnám magam énekesként is. Sőt, kár, hogy már nem korábban tettem próbára magam.