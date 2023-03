A Palacsintafesztiváltól az Aréna-koncertig: ennyibe kerülhet Azahriah gigabulija

Talán már senkinek sem kell bemutatni azt a fiatal énekest, aki a slágerei mellett a palacsintafesztiválos botrányával hívta fel magára a figyelmet. Aki mégis megfeledkezett volna a történtekről, neki itt van egy kis gyorstalpaló: Azahriah tavaly májusban adott koncertet a szolnoki rendezvényen, ahol egy kicsit sikerült felönteniük a garatra, s a színfalak mögött mondhatni elég közel került az egyik rajongójához. Persze ezzel még semmi baj nem lenne, azonban az énekest videóra vették, ahogy intim helyzetbe került a rajongójával, arról nem is beszélve, hogy a felvétel a barátnőjéhez is eljutott. Azahriah azonban ahelyett, hogy hallgatott volna, az interneten vállalta, hogy hibázott, és egyúttal bocsánatot kért kedvesétől is. Mára azonban a feledés homályába merült ez a sztori, ugyanis most mindenki a közelgő Aréna-koncertjével van elfoglalva...

Fotó: Dodó Ferenc

Őrületes buli várható Azahriah Aréna-koncertjén

A népszerű előadó március 10-én lép fel az Arénában, ahová már most elfogyott az összes jegy. A rajongók tűkön ülve várják, hogy együtt bulizhassanak kedvencükkel, ám lapunk most azt is megtudta, mennyibe is fáj egy ekkora esemény. Egy neve elhallgatását kérő ismerős elárulta: közel 50 milliós rendezvényről van szó, Azahriah mégsem tesz belőle zsebre semmit.

– Nem csak a rajongók, de nyilván Azahriah és a zenekar is nagyon készül a péntekre. Gondosan meg lett tervezve minden, hatalmas buli várható. Még úgyis, hogy Azahriah semmit sem tesz zsebre belőle. Körülbelül 45-50 millió között lehet a koncert, de nullszaldóra jön ki. Igazából ez presztízs kérdés, semmi más

– mondta lapunknak az ismerős.