Felfoghatatlan tragédia! Testvére után a szerelmét is elvesztette a magyar énekesnő

A gyönyörű magyar énekesnő mosolyát tragédiák sorozata árnyékolja be. Péterfy Kinga a 2000-es évek Ooops! lánybanda tagjaként egy pillanat alatt ismerte és szerette meg az ország, a tiszavirág életű együttes felbomlása után külföldön próbált szerencsét és be is jött neki. Egy szörnyű baleset azonban hazaszólította őt, és azután többé már nem tért vissza.

A magyar énekesnő testvére után a szerelmét is elvesztette Fotó: Facebook



Diszkóbalesetben meghalt a testvére

Még gyermek volt Péterfy Kinga, amikor családjával Romániából Magyarországra költözött, tinédzserkorában az elektronikus zene világa tetszett neki. Később több popzenekarban énekelt, majd berobbantak az Ooops! lánybandával. Később Monacóban próbált szerencsét, de egy telefonhívás mindennek véget vetett.

"A testvérem és a kedvese egy diszkóbaleset áldozata lett"

– mesélte Péterfy Kinga M2 Petőfi TV Magas és Mély műsorában. - Jucika, a testvérem barátnője egy fantasztikusan gyönyörű lány volt, aki modellkedett, és egy szórakozóhelyen belékötött egy társaság. A mai napig nem tisztázták a körülményeket, annyi derült ki, hogy ezután autós üldözés történt. Túl gyorsan mentek, megpördült az autó, és a balesetet sajnos nem élték túl.”

Szerelmét is elvesztette

Az énekesnő a család támasza akart lenni a nehéz helyzetben, ezért sokáig elnyomta a fájdalmát, és nem költözött vissza Monacóba sem. Az élet szomorú fordulataként két évvel ezelőtt ismét át kellett élnie a kínt és a gyötrelmet. Szerelmét és egyben zenésztársát daganatos betegség támadta meg.

„Egyik pillanatról a másikra lett beteg, miközben ő volt a legjózanabb életű, a leglazább és legfantasztikusabb ember, akit valaha ismertem. Fájlalta a hasát, elment különböző vizsgálatokra, de már az első ultrahangon látszott, hogy van valami a máján. Rosszindulatú daganatokat találtak a máján és az epéjén. Az utolsó pillanatig támogattam őt”

Kinga a zenébe menekült és el kezdett jógával és meditációval foglalkozni. A zene mellett ezek jelentették számára a kapaszkodót ahhoz, hogy a tragédia ne törje teljesen össze. Míg szerelmét ápolta, rengeteg dalt írt: új dalok születtek a K-Moringa nevű formációjában és folytatta párjával közös zenekarát, az Indigo Theoryt harmadik zenésztársukkal.