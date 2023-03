Díjazták a legjobb televíziósokat: íme a győztesek

Idén is megrendezésre került a Televíziós Újságírók Díjának gálaestje. Az esemény egy rövid videóval indult, melyben a 2022-ben elhunyt televíziós személyiségekre – többek közt Berki Krisztiánra – emlékeztek. Ezt követően Gundel Takács Gábor mesélt jó néhány érdekességet az eddigi díjátadók nyerteseiről (kiderült, hogy Ördög Nórát a női műsorvezető kategóriában eddig 9-szer jelölték, és 7-szer meg is kapta a rangos elismerést.). Idén 14 kategóriában hirdettek eredményt, a legtöbb díjat a TV2 produkciói és sztárjai zsebelték be.

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Olyan fontos kategóriákban előzte meg a konkurenciát a TV2, mint a Nagyszabású Showműsor (a győztes a Dancing with the Stars), a Vetélkedő (a győztes a Szerencsekerék) vagy a Reality (a győztes az Ázsia Express).

Utóbbi kapcsán élőben kapcsolták Ördög Nórát Mexikóból, aki viccesen elmondta, hogy azért nem bontanak pezsgőt, mert ott dél van és munka közben nem volna helyén való alkoholt fogyasztani.

Bár a Női műsorvezető kategóriában ezúttal nem nyert Ördög Nóra, az elismerés idén is a TV2 hírnevét öregbíti, hiszen Nóri kolléganője, Kiss Ramóna vihette haza a díjat.

Kiss Ramóna kétszer is köszönetet mondhatott – igaz, egyszer Till Attila nevében

Így köszönte meg az elismerést Kiss Ramóna:

Férfi műsorvezető kategóriában is a TV2-nek állt a zászló: a győztes: Till Attila!

Sőt, Zsűritag kategóriában is a csatorna egyik emblematikus arca lett a győztes: Majoros Péter Majka (Sztárban sztár leszek!)

Majka 2019 után nyert ismét ebben a kategóriában

– mondta Gundel Takács Gábor.

Majka távolléte miatt a díjat Papp Szabi vette át.

(...) Elmondhatom, hogy biztos, hogy nagyon büszke magára és lehet is. Amennyire ismerem, maximalista, nagyon fontos számára, mi van rajta, hogy áll a haja és szerintem én jobban örülök annak, hogy átvehetem helyette a díjat, mint amennyire ő örül ennek

– fogalmazott az énekes.