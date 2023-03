Miért titkolja kedvese kilétét? Keményen beszóltak Horváth Évának

Horváth Éva óriási rajongótáborral büszkélkedhet, mindennapjait közel 200 ezer ember követi. Legtöbbjüket azonban mégis az foglalkoztatja, hogy ki lehet az a titokzatos férfi, aki elrabolta a modell szívét. Nos, Éva előszeretettel mesél a magánéletéről, sokszor még gyermekei mindennapjaiba is betekintést enged, azonban kedvesét még sosem mutatta meg a közösségi médiában sem.

Horváth Évát megint gyermekei édesapja miatt bántják Fotó: Bánkúti Sándor

A kétgyermekes édesanya tudatosan döntött úgy, hogy a kapcsolatát nem teszi közszemlére. Mint mondja, kedvese szeretne továbbra is a háttérben maradni, ámbár mióta Balin élnek, rengeteg videót készítettek együtt a YouTube-csatornájukra. Fel is röppentek olyan pletykák, hogy a férfi csak azért marad a kamera túloldalán, mert egy arab sejk, de Éva egy korábbi alkalommal eloszlatta ezeket a téveszméket. Mint kiderült, gyermekei édesapját Gábornak hívják, aki egy üzletember és ingatlanok fejlesztésével foglalkozik. Ám ez sem volt elég néhány rosszindulatú kommentelőnek, most ismét belekötöttek a hírességbe – szúrta ki a Ripost.

Az lenne már az igazi bevállalás, ha a pasiddal is tennél ki fotót, aki finanszíroz!

– írja a posztra reagálva az egyik követő.

Nem érdeklik a rosszindulatú kommentek

Éva ahogy eddig, úgy most sem reagált az undok beszólásra, holott bőven lenne mire válaszolnia, hiszen nemrég akkor álltak bele a kommentelők, amikor meghirdette első jógatáborát. Sokan azzal nem voltak kibékülve, hogy a paradicsomban töltött időért eléggé húzós összeget kér el az anyuka...

De, ha ez még nem lenne elég, a külseje miatt is betámadták a sztármamit. Amikor családjával a Bali közelében fekvő Gili szigetcsoporton pihentek, és a kétgyermekes anyuka a fehér homokú tengerparton egy nyugágyban bikiniben fotózkodott. Persze, egyeseknek nem a tökéletes és irigylésre méltó alakja tűnt fel, hanem a lába... Éva ugyanis sok kritikát kapott nagy lábmérete miatt, de ezúttal vissza is vágott a rosszakaróinak.

Ezt a képet azoknak hoztam, akik »imádják« a lábas fotóimat és mindig megkérdezik hányas lábam van

– írta a szexi képéhez Éva, aki most egy apró bikiniben mutatta meg bájait.