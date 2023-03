Árulkodó jelek! Hamarosan megszülethet Kulcsár Edina kislánya

Úgy tűnik, már nem kell sokat várnia Kulcsár Edinának és G.w.M-nek, hogy kezükben tarthassák a kislányukat! Bár az egykori szépségkirálynő egy korábbi interjúban azt mondta, április közepére van kiírva, ám a szemfülesebb rajongóknak feltűnt egy árulkodó jel, ami a pici érkezését jelezheti...

Fotó: Bánkúti Sándor

A rajongók szerint Edina pocakja leereszkedett, ami a baba érkezését jelezheti

Többen úgy látják, hogy Edina pocakja jóval lejjebb ereszkedett, ami a "hiedelem" szerint a baba érkezését jelenti. A kicsi születését megelőzően ugyanis a magzat pozíciója megváltozik, a feje lejjebb kerül a medencébe, azaz beékelődik a szülőcsatorna közelében. Az egyénenként eltérő, hogy kinél mikor történik meg ez a folyamat, az viszont szinte biztos, hogy ez a babavárás végső szakaszát jelenti.

Juj-juj... Nincs már lent az a pocóka?!

– írta valaki a fotóhoz, melyet Edina a minap osztott meg az Instagram-oldalán, majd többen is megjegyezték, hogy valóban eléggé mélyre süllyedt a kismama pocakja.

– Mikorra várod a babát? Látom leereszkedett a poci, lassan itt az ideje – fogalmazott egy másik kommentelő, míg valaki azt dicsérte meg, hogy Edinának mennyire jól áll a várandósság.

– Látom, lassan jön a baba! Gyönyörű kismama vagy, Edina! – bókolt.

Különleges nevet kap

Bár az elmúlt hónapokban több pletyka is szárnyra kapott a kislány nevét illetően, Edina ezeket rendre megcáfolta. Még azt is, amit a kismama állítólagos alkalmazottja osztott meg a Redditen. Az ő elmondása szerint G.w.M-ék Azrának keresztelik gyermeküket, amely valóban különleges név, s rengeteg pozitív tulajdonsággal is ruházza fel a viselőjét. A friss házasok mégsem emellett döntöttek, ám azt ígérték, még a héten fény derül a kicsi nevére.

Nem akartuk kifejezetten elárulni a születése előtt, aminek semmi különösebb oka nem volt, de most, hogy látjuk, mennyien érdeklődtök, akkor megosztjuk veletek hamarosan. Pont csináltatok neki valamit, amin rajta lesz a neve, szóval ahogy megérkezik a rendelésem, megmutatjuk nektek

– fogalmazott pár napja az Instagram-oldalán Edina.