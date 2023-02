Zámbó Krisztián kiteregette a család szennyesét: Így bukott le Jimmy, hogy szeretőt tart

Kétség nem férhet hozzá: minden idők legnagyobb magyar pop-sztárja, Zámbó Jimmy imádta a szebbik nemet! Nem hűségéről volt híres, annál inkább kikacsintgatásairól. Az énekes háremében ugyanakkor a nők mind tudtak egymásról. Soha nem hallott történetet mesélt el Zámbó Krisztián ezzel kapcsolatban: egyik legféltettebb sérelmét mondta el Hajdú Péternek a pénteki Frizbiben.

Két nőt szeretett az apja egyszerre Fotó: Móricz István

Zámbó "nőfaló" Jimmy?

Zámbó Jimmy Csoma Verának, Krisztián édesanyájának nagyon fiatalon, 18 évesen udvarolt. Egy közös gyermekük született, ám közben szerelmes lett Editbe, akit később el is vett feleségül. Két gyermekük született, Szebasztián és Adrián. Krisztián most tiszta vizet öntött a pohárba, és elmesélte, hogy gyerekként hogyan döbbent rá arra, hogy imádott apja félrelép.

Nem akart lebukni, nem nézett oda

– 5-6 éves lehettem, amikor édesanyámmal az utcán megláttuk, ahogy apu a piros lámpánál ül a kocsijában. Közel voltunk, és emlékszem ugráltam, visongtam örömömben. Szólongattam, integettem neki, hogy észrevegyen.

Azt hiszem, hogy észre is vett bennünket, direkt nem nézett oda, mert nem akart lebukni. Edithez mehetett valószínűleg, Csepelre. Az életem végéig elkísér ez az élmény engem

– vallotta meg legőszintébben féltett titkát Krisztián, ugyanis ekkor tudatosult benne, hogy édesapja el fogja hagyni őket Editért. Krisztián később nagyon jó kapcsolatot ápolt testvérei édesanyjával.

– Sokat voltunk együtt, és ha anyám nem volt ott, néha úgy hívtam őt is, hogy anyu

– nosztalgiázott az énekes.

Editért hagyta el Krisztián édesanyját Jimmy Fotó: Ripost

Szerelmes megcsalt fél

– Édesanyám nagyon nagyon szerelmes volt apuba, én meg aztán főleg. Nagyon jó apa volt, de a házasság nem ment nekik, és nekem sokáig nem esett le, hogy köztük nincs rendben semmi.

Anyu mondta ki végül, hogy neki nem kell többé már a második hely…

– mesélt tovább az énekes apja nőügyeiről, melyeket Krisztián egyébként elítél, és ő igyekszik egy nő mellett kitartani, míg lehet. Ezért Krisztián, – bármennyire is tisztelte apját, nem róla szeretne mintát venni.

Krisztián édesanyja mai napig Jimmy-t szereti Fotó: MTI

– Viszonyok, a félrelépések. Sok mindent tűrt anyu is, de annál büszkébb volt ennél. Én most azt gondolom, igaza volt – zárta le Zámbó Krisztián a témát, aki szintén nagy küzdelemben van saját magánéletét tekintve, hiszen a 12 éve tartó kapcsolata Takács Zsuzskával éppen a tartós mosolyszünet pontjához ért, holott nemrégiben még esküvőjüket tervezték, és Krisztián családot is szeretett volna már alapítani.