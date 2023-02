Vidéken kezdett új életet feleségével Roy

Egy éve, hogy megírtuk, Roy azaz Kohánszky Rajmund végleg elkelt. Annával, újdonsült feleségével szinte pont egy éve mondták ki a boldogító igent. A Bors akkor megírta, hogy a szerelmesek szűk körű, titkos esküvőn keltek egybe, és ekkoriban még csak tervben volt, hogy szeretnének vidékre költözni idővel.

Októberben volt Anna és Roy titkos esküvője Fotó: Roy

Azóta úgy tűnik, felgyorsultak a dolgok, és a páros éppen költözésben van új otthonába.

– Én, a tősgyökeres lipótvárosi, vidékre vágytam már, habár nem ez az első alkalom, hogy a városon kívül lakom – mesélte a zenész, aki élete legnagyobb részét Budapesten élte, munkája is ide köti, ám a csönd és a vidéki hangulat végül őt is hatalmába kerítette. Anna, akivel Roy egyébként már 10 éve együtt él, az egészségügyben dolgozik, és mindketten rendkívül elfoglaltak. A háznak van kertje is, ahová fákat, növényeket álmodtak meg az új tulajdonosok, azonban erre még várni kell.

Még alig költöztünk be, pontosabban még folyamatban van az egész! Be sincs bútorozva még teljesen, szanaszét van minden, és a kerthez még hozzá sem nyúltunk

– mesélt tovább a zenész, aki az idővel zsonglőrködve éppen próbára tartott, és vezetés közben adta az interjút lapunknak.

Roy és Ádám 1998-ban alapították a zenekart Fotó: Kiss Áron

Jubiláló zenekar

A 2000-es évek legfogalakozottabb magyar slágergyáros együttese, Roy és Ádám, élén a rekedtes hangú Roy-jal, egyébként idén ünnepli a fennállásának 25. jubileumát, így ha lehet, még több a tennivaló.

Ez az év amolyan magunkat ünneplős év lesz, hiszen van mit megünnepelnünk. 25 évesek lettünk!

– A zenekar ma már trióként üzemel: Nagy Ádám, jóbarátom, társam, és a Roy és Ádám alapítótagja mellett Csáki Zoli – a doboknál – , is állandó tagja lett a zenekarnak. A sok koncert mellett Ádám gitárt tanít, Zoli is játszik más formációkban, és nekem is lettek szóló projektjeim. A Roy Galeri -vel például bejutottunk A Dal idei mezőnyébe is, és egy vietnámi koprodukcióval is éppen kijöttünk egy filmzenével, úgyhogy tényleg nem unatkozunk! – avatott be bennünket az énekes.

1998-ban a "Csapból is ők folytak" Fotó: Roy és Ádám Trió

Romantikus kelet

Valentin napon már látható volt a mozikban Az Almafa virága című film, melyhez Roy-ék írták a filmzenét. A dalhoz Binhky-t, a vietnámi származású énekesnőt kérték fel duettpartnernek, hiszen egy magyar-vietnámi romantikus szerelememről szól a mozi.

– Úgy tudom, hogy a rendezőnő, Szűcs Dóra egy Roy és Ádám zenekedvelő, ezért jutottunk eszébe, és örömmel vállaltuk a megkeresést. A dal szerintünk nagyon jól sikerült, a film pedig kifejezetten Valentin napra való! – részletezte Roy, aki egyébként odáig van a keleti ételekért, még különleges, évfordulós alkalmukkor is távolkeleti ételeket szoktak rendelni feleségével, Annával.