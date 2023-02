Hatalmas változáson ment keresztül a börtönben Aurelio

Ha Aurelo továbbra is példás magaviseletet tanúsít a börtönben és begyűjt még néhány dicséretet is, akkor szép lassan elkezdheti vágni a centit, hiszen egy ilyen szalag 150-cm vagyis 5 hónapot jelképez a katona és börtönéletben. Ha ugyanis pontos a matek, az egykori valóságshow nyertes az év vége felé szabadulhat, figyelembe véve az összes megkapható kedvezményt és azt a tényt is, hogy időközben apuka lett, vagyis a családi körülményei gyökeresen megváltoztak.

Aurelio a rá kiszabott szabadságvesztéséből egy évet már letöltött Fotó: Bors

Aurelio a rá kiszabott 3-év 5 hónapos szabadságvesztéséből pontosan egy évet töltött le eddig, hiszen 2022. 02. 16-án vonult be a budapesti büntetés végrehajtási intézetbe, ahol egyébként a körülményekhez képest egyre jobban viseli magát. Ennek kapcsán ügyvédje nyilatkozott a Ripostnak.

„Nyugodtan mondhatom, hogy ügyfelem esetében a büntetés elérte a célját. Aurelio hatalmas személyiségbeli fejlődésen, változáson ment át ebben az egy évben. Példásan viseli a büntetését, nagyon együttműködő és kiválóan be is illeszkedett a börtönéletbe.

Azt kell mondjam, hogy le a kalappal előtte

- mondta a lapnak dr. Galgóczy Zoltán, aki folyamatosan kapcsolatban van a hírességgel.

Aurelio sorsa a büntetés végrehajtási bíró kezébe kerülhet hamarosan, hiszen ő és persze az ügyészség hivatott eldönteni, hogy egy fogvatartott megkaphatja-e a kedvezményeket. Tehát hamarosan eldőlhet, hogy feltételesen szabadlábra bocsátható-e a büntetése lejárta előtt. Továbbá számolni lehet az úgynevezett reintegrációs idővel is, ami három hónappal rövidítheti meg egy elítélt büntetésének tényleges idejét.