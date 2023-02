Tolvai Reni hihetetlen dolgot fogadott meg, a követőinek leesett az álla - fotó

Tolvai Reni rajongói valószínűleg egyetértenek abban, hogy az énekesnő csodálatosan néz ki. Most azonban kiderült, hogy Reni 2023-ban nagy fogadalmakat tett, többek között a külsejével kapcsolatban is.

Fotó: Szabolcs László

Idén nyárig össze KELL jöjjön a szép poci, mar csak pár hónap van.... nem kocka hasat szeretnék, hanem lefelé csíkosat. Ez az egyik fogadalmam 2023-ra, a többi meglepi

- írta legfrissebb fotójához az énekesnő, aki megmutatta, hogy néz ki most a hasa. Bár még messze a nyár, már most is sok elismerő kommentet kapott rajongóitól.