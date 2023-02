Micsoda fotó: Eltűntette tetoválásait Kollányi Zsuzsi

Nem titok, hogy Kollányi Zsuzsi testét több tetoválás is díszíti. Az énekesnő a hasára a gyermekei nevét íratta, a hátát őrangyal díszíti, kulcscsontjain is egy-egy szó kapott helyet, de varratott a melléhez, a nyakára és a jobb alkarjára is.

Fotó: Borsonline

Ám Kollányi Zsuzsi fenti tetoválásaiból egy sem látszik legújabb fotóján, pedig átlátszó felsőt vett fel, de sikerült olyan pózba állnia, hogy egyetlen tetkója sem látszik a romantikus-ábrándozós hangulatú felvételen.

