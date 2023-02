Mi történt? Tücsi nem tudott együtt ünnepelni a férjével

Nem kell egyből rosszra gondolni, nem egy újabb hazai sztárszakításról van szó, csupán annyi történt, hogy Tücsi férje, Sofron István Brassóban tartózkodik, ahol folyamatosan jégkorongmeccseken vesz részt.

Tücsi és szerelme külön ünnepeltek Fotó: Instagram

Éppen ezért a gyönyörű műsorvezető Instagram-oldalán köszöntötte kedvesét 35. születésnapja alkalmából, bejegyzésében úgy fogalmaz:

Nagyon boldog születésnapot, Szerelmem! Sajnálom, hogy nem tudunk együtt lenni, nagyon hiányzol nekünk, de kirúgjuk majd a ház oldalát, ha találkozunk!

Talán nem is annyira véletlen, hogy Tücsi épp a minap nyilatkozott arról a Storynak, hogy mennyire megviselte őket a távolság ezért, ha lehet többet nem szeretnének elszakadni egymástól.

Az idei év picit más, mint a tavalyi. A párom, Sofron István profi jégkorongozó, és a második szezonját kezdte meg a válogatottal Erdélyben, Csíkszeredán. Mivel már kipróbáltuk, milyen, amikor külön élünk, úgy döntöttünk, soha többet nem akarunk elválni. A fő szempont, hogy Narával együtt mindig vele tartsunk. Áprilisig ezért még egész biztos, hogy Csíkszeredán élünk, és csak alkalomszerűen látogatunk haza.

Ez az oka, hogy a kislányunkat egy hazai és egy erdélyi óvodába is beírattuk. Ez utóbbiba gyorsan sikerült beilleszkednie. Emiatt nem is aggódtam egy percig sem. Biztos voltam benne, hogy hamar barátokra talál. Így neki kevésbé, nekem viszont, bár fantasztikus barátokra találtam itt is, bevallom, mostanában már nagyon hiányzik Budapest, az otthonunk, a barátaink, a programok, amelyek mind a fővároshoz kötöttek eddig"

– mondta az influenszer.