Munka miatt romlott meg Király Viktor és Virág Anita kapcsolata?

Jó ideje találgatják a rajongók, hogy is áll most Király Viktor és Virág Anita házassága. A jelek ugyanis hetek óta az mutatják: gond van köztük. Jó ideje nem láthattunk közös fotót a szerelmesekről, rendszeresen külön posztolnak, és bár a régebbi képeket nem törölték, semmi interakció nincs köztük a közösségi médiában. Emellett az is feltűnt a követőiknek, hogy az utóbbi időben az utazásokra sem kisérték el egymást: míg Anita az édesanyjával tölt több időd, addig Viktor egyedül szokott bejelentkezni a vakációról.

Egy ideje lehetett érezni, hogy valami nincs rendben a sztárpár házasságával Fotó: Bánkúti Sándor

Sajnos azt be kell vallani, hogy egy ideje már ténylegesen egy hullámvölgyben vagyunk a feleségemmel

– ismerte el a Tények Plusz kamerája előtt Viktor, aki többet nem is kívánt hozzáfűzni a történtekhez, ám mégis az arcára volt írva minden. De vajon, van-e kiút ebből a hullámvölgyből?! Ez itt a kérdés.

Munka vert közéjük éket?

