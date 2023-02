L.L. Junior páros lábbal szállt bele Iszak Eszterbe

Az idei évben már valószínűleg nem lesz kínosabb élő adás (hiába van még csak február elseje) annál, amit ma reggel láthattunk a TV2 Mokka stúdiójából, ahol Iszak Eszter és Váczi Gergő műsorvezetők beszélgettek L.L. Juniorral és zenésztársával, Végh Bálinttal. A meghívottak először a közös karrierjük alakulásáról nyilatkoztak, majd szóba került Junior külföldi vállalkozása is. A pokol akkor szabadult el, amikor Iszak Eszti megkérdezte a zenészt, hogy az magával viszi-e a barátnőjét, Dárdai Blankát.

Nem volt a hét percben olyan pillanat, hogy ne egymást zrikálja Eszter és Junior Fotó: TV2

– A barátnőd nem tart veled Dominikára? – kérdezte a műsorvezető.

Mire Junior egy TNT dalt kezdett énekelni:

„Tudod, bolond aki sír egy lány után….”

– Miért nem térünk vissza a te magánéletedre? – replikázott Iszak Eszter.

– Ha tudnék válaszolni, dalban mondanám el. Egyébként beszélhetünk egymás magánéletéről? Nem? Csak az enyémről? Tudom, műsorvezető vagy. – szúrta oda Junior.

– Esztinek ez már rég nem a magánélete – próbálta menteni a menthetőt Váczi Gergő.

– Már réges-rég nem az, viszont a tied porondon van – mondta ekkor Iszak Eszti.

– Nehéz erről beszélni, most biztosan egyedül megyek ki, muszáj hogy most nyugalomban és rendben legyen minden – kezdett zavarában egyre gyorsabban beszélni Junior, aki kínjában még azt is hozzáfűzte a mondandójához, amit nem kérdeztek:

– És fontos Kingával a megegyezés is a gyerek miatt, ez most a legeslegfontosabb. Most már csak egy aláírásra várunk – számolt be a válása részleteiről.

TV2 Mokka Iszak Eszter és Váczi Gergő

A furcsa beszélgetés alatt látszott, hogy Iszak Eszter nagyon ideges, az interjú végén valószínűleg már azért tekingetett sűrűn a kamerák mögé, hogy lássa, mikor telik le élete egyik legkellemetlenebb hét perce.

Dobrády Ákos és Iszak Eszter egyébként 2012-ben jött össze, és hét évig alkotott egy párt. A kapcsolatuk, bár igyekeztek minél kevesebbet mutatni belőle nagyon rapszodikus volt, volt benne eljegyzés, szakítás, kibékülés….

Iszak Eszterre végre rátalált a boldogság Fotó: Szabolcs László

A különválás után azt pletykálták a budapesti éjszakában, hogy Esztinek szakember segítségét kellett kérnie ahhoz, hogy újra fel tudja magát építeni lelkileg, mert olyan komolyan sérült az évek alatt.

Az érzelmi újjászületés végül tökéletesen sikerült, 2020-ban egymásba szerettek, majd tavaly júliusban is összeházasodtak Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszóval.

Ez az információ azonban valakinek nem volt meg…. Ő L.L. Junior, aki talán a cikkünk születésének pillanatában is egy TNT slágert dúdolgat.

A kínos beszélgetés itt nézhető meg, a kellemetlen rész a negyedik perc körül kezdődik: