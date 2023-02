Kulcsár Edina: „Óriási szó ez nála, hogy leszokott”

A boldog édesanya és kismama, Kulcsár Edina egy friss Instagram bejegyzésben elárulta, mivel teltek az estéi.

„Az elmúlt 1 hónap alatt, talán egyszer sikerült úgy igazán kipihennem magam, amikor felkelés után még egy gyors sminkre is volt időm és energiám! (...) Azóta a kislányom cumiról való leszoktatására mennek az estéim, vagy a pocaklakóm bulijára, amit mostanában akkor kezd el, amikor éppen elaludnék. (...)”

Fotó: Knap Zoltán

Edina egyik követője – akinek a celebbel egykorú a lánya – fel is tette a kérdés: hogy próbálod leszoktatni?

A rajongó meglepően hosszú választ kapott Kulcsár Edinától, mely nála – és másoknál – is segíthet a cumizásról való leszoktatásban.

„Igazából már le is szokott (eldöntöttük, 1 napra rá még megkapta alváshoz, és másnaptól semmi cumi) csak a hiánya még benne él és amiatt kelek fel hozzá, hogy megyugtassam, nem kell neki a cumi. Nagyon ügyes volt! Nála nagyobb cumis gyereket nem is láttam. Szóval óriási szó ez nála, hogy leszokott.” – írja Edina, majd egy történetet is megosztott.

„Sztori: Egyik nap amikor mostuk a fogát, elrettenve azt mondtam neki, hogy most azonnal abba kell hagyni a cumizást, mert csúnyák lesznek a fogai és elmeséltem a fogszabályzás menetét is. Nagyon hiú! Saját bevallása szerint is ő egy hercegnő, és imádja, ha dicsérjük, szóval mivel ő is szép akar lenni, így hatásos volt a sztori, amit beadtam neki és ha a cumi szóba jön, csak annyit kérdezek tőle, hogy nem akarsz szép lenni? Ilyenkor azonnal kapcsol és már nem is kell neki a cumi.”

