Így alakult Kucsera Gábor vasárnap estéje, fotó is készült

A válásáról és az állítólagos hűtlenségéről szóló pletykák után Kucsera Gábor úgy döntött, lazítással és szurkolással tölti a vasárnapot. A kétszeres világbajnok kajakos mély hallgatásba burkolózott, miután Tápai Szabina bejelentette, hogy elválnak útjaik, de most mégis hírt adott magáról.

Nem máshonnan jelentkezett be, mint a Groupama Arénából, ahol vasárnap este igazi fociünnepet tartottak, a Fradi csapott össze az Újpesttel. Kucsiról köztudott, hogy sok Fradi-drukker barátja van, így vélhetően velük élt át izgalmas perceket a lelátón, miközben egy kicsit kiengedte a gőzt. A rangadó már csak azért is tölthette el elégedettséggel, mert a zöld-fehérek behúzták a mérkőzést, 3:1-re verték az Újpestet, így a válófélben lévő sportoló minden bizonnyal széles mosollyal az arcán távozott – írja a Ripost.

Sorra kerülnek elő az állítólagos szeretők

Kucsera öröme mindenesetre a Fradi sikere ellenére sem lehet felhőtlen. Válásának híre gyakorlatilag elindított egy lavinát és felrobbantotta a közösségi médiát. Sorra jelentkeztek az olyan hozzászólók, akik tudni vélik, Kucsera hűtlen volt három gyermeke édesanyjához: Tápai Szabinánál most telt be a pohár. Ez még nem minden, a forróvérű olimpikont egy ismert bombázóval, Sydney van den Bosch-sal is összeboronálták, aki jelenleg a Szerencsekerék háziasszonya.

„A szerető Sydney van den Bosch volt. Ezt mindenki tudja, vele nagyon sokáig csalta Gabi Szabinát, Sydney nem akart tőle többet, mivel neki is párja volt és van.”

– írta az egyik posztoló.

A pletyka onnan indult, hogy a Farm VIP első évadában együtt szerepelt a gyönyörű modell és a háromgyerekes sztárapuka. Az viszont tény, hogy Sydney évek óta boldog házasságban él. Mindenesetre ebben a szappanoperában most senkinek nincsenek könnyű napjai, Fradi győzelem ide vagy oda.

Szabina is félreléphetett

Csak szerep volt a nagy boldogság?

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Bors TikTok videója alatt is megvádolták Kucserát.

„Egy barátnőmmel is megcsalta, amikor még a kisfia kétéves volt. Ez körülbelül nyolc évvel ezelőtt történt. Húszéves gyönyörű naiv lány, akinek nem volt veszíteni valója. Nem értettem egyet, de a Kucsi kezdeményezett. Nem szabad ítélkezni, ha az etalon híresség fel akarna szedni, tízből kilenc nő bele menne”

– írták.

Állítólag azonban nem csak Kucsera Gábornak, de Tápai Szabinának is van vaj a füle mögött. Őt egy kézilabdázóval hozták össze a kommentelők, akinek a hírek szerint erre a viszonyra a kapcsolata is ráment…

Miért hallgat Kucsera?

Jó kérdés, hogy Kucsera egyáltalán tudott-e arról, három gyermekének édesanyja egy hetilap címlapján jelenti majd be, hogy ennyi volt, nincs közös jövő. Az viszont biztos, hogy nem áll tőle távol a hallgatás, amikor ugyanis évekkel ezelőtt Sári Évivel szakított, akkor sem nyilatkozott az okokról. Ki tudja, talán hamarosan ő is egy újság címlapján fog „visszavágni”?