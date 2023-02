Gelencsér Tímea a kórházi ágyból jelentkezett be: Bízom benne, hogy gyors gyógyulás lesz

"Minden nagyon szuper, nagyon jól érzem magam. Kihúztuk a csöveket, úgyhogy láttam az eredményt, ami nagyon tetszett, meg vagyok vele elégedve. Ugyan ez még nem a végeredmény, mert annak kell egy pár hét, hónap, de már most nagyon szép, nagyon boldog vagyok vele. Fájdalmam nem is volt, ma reggel egy cataflamot vettem be és tök jól elvagyok vele. Alul érzem kicsit a hegeket, de egyáltalán nem vészes. Bízom benne, hogy gyors gyógyulás és regenerálódás lesz"