Kiderült, miért mehetett börtön helyett a Vértesbe Galambos Lajos

Mint ismeretes, Galambos Lajos szerdán nem kezdte meg a rá jogerősen kiszabott 3 év 6 hónapos büntetését a kecskeméti börtönben. Az már kiderült, hogy a trombitaművész nem önkényesen kerülte a „rácsos intézményt”, hiszen maga árulta el, hogy minden rá vonatkozó bírói döntést betart, vagyis joggal volt a Vértesben, ahol lefotózták.

Fotó: Bors

De miért is kirándulgatna arra az egyébként légzési nehézségekkel, vagyis tüdőproblémákkal küzdő zenész, pláne miért járná az erdőt egyes egyedül? Merül fel a kérdés. Nos, Lovasberénytől történetesen egészen pontosan 13 kilométernyire, Csákváron áll az Esterházy-kastély, amely ma szanatóriumként és kórházként üzemel és hazánk egyik legmodernebben felszerelt pulmonológiai osztálya is itt található. Így tehát a szerdán készült fotó éppen az arra felé autózó és néhány percre megpihenő Galambos Lajost mutathatta be. Ez pedig megmagyarázná azt is, hogy kollégánk miért hallott orvosi eszközöket a háttérben, amikor Lajcsi szerdán felhívta.

A kastély egyébként 1954 óta funkcionál egészségügyi intézményként. Először éppen tüdőszanatóriumot alapítottak a falai között. Az épületet körülvevő hatalmas parkban pedig ott áll az a 225 éves juharlevelű platán, melynek árnyékában egykor ott hűsölt és piknikezett az Esterházy család apraja nagyja, sőt Csokonai Vitéz Mihály egy költeményében is megemlékezett róla. Ennek a platánfának fontos szerep jutott a tüdőbetegek gyógyításában, hiszen egykoron a TBC-s betegeket minden nap az árnyékába fektették, hogy a friss levegőn erőre kapjanak.

Galambos Lajos ebben a csodálatos angolparkban pihenhet. Fotó: evfaja.hu

Orvosai talán Lajcsinak is javasolják, hogy sétáljon sokat a kastélyparkban és ha így tesz, biztosan meglátogatja majd a csodaszámba menő fát is, amely talán neki is segít a mielőbbi felépülésben.