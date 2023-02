Abortusza után újra teherbe esett Molnár Anikó

Soha nem akart gyereket Molnár Anikó. A korábbi Nagy Ő bevallotta, 19 évesen volt egy nagy szerelme, és ott azt hitte, hogy terhes.

Fotó: YouTube/Frizbi TV

Érdekes, hogy akkor még talán boldognak is éreztem magam. Most így visszagondolok, aztán persze kiderült, hogy nem vagyok az

– emlékezett vissza a Frizbi TV-ben Molnár Anikó, aki elárulta, volt terhes, de elvetette a babát.

Nagyon hamar jött, egy hónapos kapcsolat

– mesélte az egykori Nagy Ő. Hozzátette, az akkori párja is egyetértett vele az abortuszban.

Megmondom őszintén, azért egy kicsit ráhatottam, hogy ne akarjon mást

– mondta.

Sőt, azt is elárulta, nem egyszer esett teherbe, hanem kétszer. De másodszor is elvetette a babáját.

„Hogy miért nem fejlődött ki bennem az anyai ösztön, azt nem tudom. Fogalmam sincs… Meglátok egy kisbabát, akkor meg imádom. De az, hogy ő az enyém legyen és a nap 24 órájában felelősséget tartozzak, az meg megrémít valahogy. Amikor valaki mondja, hogy babát vár, még könnybe is lábad a szemem, de magamról nem tudom elképzelni, hogy anyuka legyek. Nem tudom, hogy miért… Amikor terhes voltam, mentem be a kórházba abortuszra és előtte van egy vizsgálat. Direkt kértem az orvost, hogy ne hangosítsa fel a monitort, szívhangja volt, és felhangosította” – emlékezett vissza, hozzátéve, most már nem lehet gyereke.

Molnár Anikó azt is elmondta, ha viszont jönne az életébe egy férfi, akinek van gyereke, az nem kizáró ok. Akkor sem, ha csak 4-5 éves.

A 4-5 éves az még szerintem cuki, sokkal jobb, mintha egy 12 éves, makacs gyereke van, aki már odamondja, hogy „Nem vagy az anyám!”

– fejtette ki.