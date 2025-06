Vilmos herceg születésnapján jött a gólyahír a Palotából, erre senki sem volt felkészülve

Újabb cuki fordulat a brit királyi család életében: Vilmos herceg és Katalin hercegné fekete cocker spánielje, Orla négy aranyos kiskutyának adott életet! A megható eseményt maga Katalin örökítette meg egy fotón, amit a közösségi médiában is megosztott. A képen Orla és az újszülött kölykök láthatók, a képaláírás pedig így szólt: „Boldog születésnapot! Szeretettel: C, G, C, L, Orla és a kiskutyák”. A monogramok természetesen a családtagokat jelölik.

Az örömhír épp Vilmos herceg születésnapjára esett, így duplán volt mit ünnepelni Fotó: Prince and Princess of Wales Instagram via Bestimage / Northfoto

A palota közeli forrása szerint az anya és a kölykök jól vannak, a gyerekek pedig teljesen el vannak ragadtatva a kis szőrgombócoktól. Bár a kiskutyák nevei és az apjuk kiléte egyelőre titok, sokan találgatják, hogy Katalin öccsének, James Middletonnak aki hivatásos kutyatenyésztő lehet köze a történethez.

Az örömhír épp Vilmos herceg születésnapjára esett, így duplán volt mit ünnepelni. Károly király megható gyerekkori fotóval köszöntötte fiát, míg Katalin egy sosem látott strandos családi képet osztott meg, amelyen Vilmos és a három gyermekük egy homokdűnéről ugrik le kézen fogva.

Bár Katalin hivatalosan is szerepelt a Royal Ascot vendéglistáján, végül visszalépett a részvételtől, hogy a gyógyulására koncentrálhasson. A hercegné márciusban jelentette be, hogy daganatos betegséggel küzd, és bár javul az állapota, még óvatosan tér vissza a nyilvános szereplésekhez.

Hiányzása ellenére aktívan jelen van: a Gyermekhospice hét alkalmából megható nyílt levelet tett közzé, amelyben méltatta az életvégi ellátásban dolgozók munkáját és támogatásra buzdított, írja a The Sun.

A négylábú jövevények érkezése nemcsak a királyi család, hanem az egész ország szívét megmelengette. Már csak egy kérdés maradt: vajon mikor tudhatjuk meg a kiskutyák nevét?