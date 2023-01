Újabb állomásához érkezett a Fekete Vonat botránya

Elege lett a hetek óta tartó beszólásokból és találgatásokból a Fekete Vonat énekesnőjének, mostantól nem kímél senkit, aki betámadja őt. A napokban jött a friss hír: Mohamed Fatimát egy fővárosi kórházban látták. Nyilván elindultak a találgatások, hogy talán a koncert körüli elképesztő indulatokat gerjesztette balhék miatt merült ki idegileg, a sok stressztől esett le a lábáról, esetleg baleset érte a vadonatúj autójával…

A válaszra egyelőre várni kell, ami viszont bizonyos, hogy az énekesnő egy egészen új stratégiát talált ki arra, hogy a kommentelők befejezzék a találgatásokat: maga válaszol a felvetésekre, mégpedig ugyanolyan nyers stílusban, mint ahogy azok megíródtak.

Majd szépen válaszolok nekik! Köszörüljék a nyelvüket olyanon akit ismernek! Mert engem sose ismertek

- írta az első beszólások után Fatima, aki be is tartotta a szavát, további üzeneteket is megosztott.

Az énekesnőnél betelt a pohár Fotó: Mohamed Fatima

Nem kérdés, hogy a Fekete Vonat neve több, mint egy hete uralja a hazai internetes hírportálok felületeit, ezt megelégelve több olvasó is nyilvánosan küldte melegebb éghajlatra a zenészeket, köztük Mohamed Fatimát is, aki válaszul kinyitotta a virtuális pofonládát. Itt például arról folyik a diskurzus, hogy Fatima kórházba került:

Érthető, hogy Fatima lassan nem bírja cérnával, január nyolcadika óta gyakorlatilag megállás nélkül jelennek meg róla és a zenekaráról a hírek: a volt menedzserük – nem túl elegáns módon – kiteregette, hogy 4 millió forint előleget vett fel ő és Beat, emellett mindenki azt találgatja, hogy végül hozzájutnak-e ahhoz a pénzhez, amit beígértek nekik az életük legnagyobb koncertjéért, vagy megelégedhetnek ezzel a rendezvény méreteihez képest szerény díjazással és a szájukat befogva eloldaloghatnak egy másik irányba.

Óriási buli volt, kicsinyke bevétel Fotó: Fekete Vonat

Hogy mikor záródik le az ügy, azt nem tudni, mindenesetre jó lesz a hozzászólóknak felkészülni arra, hogy ha Fatimát savazzák, akkor az énekesnőtől megkapják a magukét. Körülbelül úgy, ahogy az olvasó, aki így reagált Fatima egyik posztjára, miben azt írta, épp kocsikázik: