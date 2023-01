Szakított Dudás Miklós és Szigligeti Ivett? - reagált az olimpikon

Alig pár héttel második gyermekük születése után szárnyra kapott a pletyka, miszerint szakíthatott Dudás Miki és Szigligeti Ivett. A szemfüles követőik észrevették, hogy mindketten kikövették egymást Instagramon, valamint a közös képeik is lekerültek. Volt, aki azt állítja, szakítottak, de olyan komment is érkezett, miszerint közös házukba nem is költöztek be. Most a Mokka műsorában tisztázták a dolgot.

Szakított Szigligeti Ivett és Dudás Miklós?

Anyukámék nem túl nagy internet guruk, de velük is többször szembejött pár hír, hogy mi szakítottunk Ivett-tel, külön élünk, vagy a kedvencem, hogy én elhagytam a családomat. Mindig azzal nyugtatom Ivettet, hogy mi ezt vállaltuk azzal, hogy közszereplőként élünk. Benne van az, hogy néha olyanokat mondanak, ami nem igaz...

- kezdte a Mokkában Miki.

A pár egyébként nem tagadja, többször is szakítottak már még kapcsolatuk hajnalán, és megéltek jó pár hullámvölgyet, de ez nem befolyásolja azt, ahogy most élnek.

Szerintem tökéletes kapcsolat nincs, és mi soha nem is rejtettük véka alá, ha esetleg volt gondunk. Egyébként amíg nem tettem ki közös képet Mikivel az volt a baj, most hogy többször posztolok, ez a baj...

- fogalmazott Ivett, akit megviseltek lelkileg ezek a pletykák, de igyekszik kizárni az életéből a negatív kommenteket. Most pedig csak egymásra, és a családjukra szeretnének koncentrálni.