Gyermekáldás után szakítás? Dudás Miki reagált a pletykákra

A fiatal párnak nemrég született meg második gyermeke, amelyet büszkén posztoltak a közösségi oldalaikon. Dudás Miki és Szigligeti Ivett sugárzott a boldogságtól és attól a tudattól, hogy négytagúvá bővült a család.

Fotó: RTL

Ivett nemrégiben élő adásban mutatta meg kisfiát, ahol azonban egyedül jelentkezett be otthonról.

A szemfüles követőik észrevették, hogy mindketten kikövették egymást Instagramon, valamint a közös képeik is lekerültek. Volt, aki azt állítja, szakítottak, de olyan komment is érkezett, miszerint közös házukba nem is költöztek be.

Lapunknak a Farm VIP műsorért felelős sajtómunkatársán keresztül üzent Dudás Miki. Nem szeretne nyilatkozni, annyit tett hozzá, hogy cáfolja a szakítást. Ez csak egy pletyka, amivel az emberek előállnak. Dudás Miki hamarosan versenybe száll több celebtársával együtt a Farm VIP idei évadában, többek között Szarvas Andi szépségkirálynővel, akivel lencsevégre kapták: ezen a fotón a kajakozó egy puszit ad Andi homlokára.