Szabyest: Kamu, hogy G.w.M-nek arany- és platinalemezei vannak

Már egy hete gyűrűzik Szabyest és a zenei világ néhány más tagjának balhéja. Az énekesek oda-vissza üzengetnek egymásnak közösségi oldalaikon. Az egész onnan indult, hogy Szabyest a Zenebutik adásában éles kritikát fogalmazott meg a mai zenei ízlésről, kiemelve G.w.M munkásságát. Ezzel magára haragította az említett rappert, és később Gáspár Lacit is. A Bors most felkereste Szabyestet, hogy megkérdezzük: számított-e ekkora felfordulásra a televíziós interjú után.

Szabyest G.w.M-mel kezdte, és most ismét nála kötött ki: újabb kemény kritikát fogalmazott meg Fotó: YouTube, Bors

– Nem gondoltam, hogy ez lesz. Én csak a teljesen őszinte véleményemet mondtam el, egy egészséges kritikát – szögezte le lapunknak a 30 éves énekes, aki az interjú után számos Instagram Storyban részletezte tovább elmarasztaló véleményét. – A szakmából sokan írták nekem, hogy k*rva jó, hogy ezeket elmondtam és leírtam, mert ők is így gondolják, de nem merték megfogalmazni, mert nem akartak elesni egy esetleges közös munkától velük.

Megfenyegettét a tinik kedvencét

Megkérdeztük, ő nem tart-e a szókimondása következményeitől, és kapott-e fenyegetéseket az elmúlt időszakban.

– Ilyen levelek máskor is jönnek, de most megkaptam például, hogy nehogy megkarcolja valaki az autómat, vigyázzak az autómra… Másnak lehet, hogy ijesztőek ezek a fenyegetések, de én bátor vagyok! – nevette el magát az influenszer.

Ez olyan stílus, ami várható volt a szóban forgó énekesek rajongóitól. Vannak erőszakosabb rajongók, akik tűzön-vízen átmennek a kedvencükért.

Én arra nevelem a követőimet, hogy ilyet ne csináljanak, s kulturáltan fogadják el mások véleményét – szögezte le Szabyest, akit arról is faggattunk, hogy a hatalmassá duzzadt hírverés milyen hatással volt az elmúlt napokban a népszerűségére:

– Vannak, akik kikövettek, de inkább jöttek újak. De nem ezért csináltam az egészet.

Szeretném szembesíteni a közönséget azzal, hogy ne higgyenek annak, amit bizonyos előadók kifelé mutatnak, ez ugyanis sok esetben hazugság

– utalt itt többek között arra is, amit legfrissebb Instagram-story-jában ki is fejt, miszerint G.w.M-nek valójában nincs is aranylemeze!

– 19 platina- és 9 aranylemezével flexelt sztorijában és a TV2 Tényekben, azonban az adatbázis (MAHASZ) NEM támasztja ezt alá, hogy akárcsak egy darab is lenne belőle. Nem néztem korábban utána, mert gondoltam, hogy ha akkorát mond, van alapja, csak nem tolja ennyire retardba a kamudumát a saját követői előtt, de hát… Visszakeresve 2013-ig sem szerepelt a listákban, tehát nincs se arany, se platina – fejtegette közösségi oldalán, majd így folytatta:

Hazudni a sikert, játszani a kiváltságos rapsztár szerepét, de a koktélcseresznye szót nem ismerni, ez a szint. Számla nélkül a Józsefvárosin eladottak nem számítanak, akkor jómagam is már gyémántlemezes lennék.

Szabyest nem tudja, meddig tart még a nyilvános adok-kapok, s hogy nem lenne-e egyszerűbb személyesen megbeszélnie ezt a résztvevőkkel:

– Nem tudom elképzelni, hogy ők felkeresnének engem. Én szívesen leülnék velük, de a véleményem nem változna ettől. Egyébként Gáspár Laci azóta le is tiltott sajnos, így nem tudom lájkolni a képeit, pedig pont most akartam elkezdeni – viccelődött kollégánknak.